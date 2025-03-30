Представление американского президента о торговле и защите собственной продукции от иностранных конкурентов трансформировалось в недовольство немцев по отношению к США.

Согласно репрезентативному опросу YouGov, более половины жителей Германии больше не хотят покупать товары из США в случае возникновения таможенного спора. На вопрос, могут ли они представить, что продолжат покупать товары из США в связи с таможенным спором, пятьдесят три процента из более чем двух тысяч респондентов ответили отрицательно.

В качестве основной причины отрицательного ответа респонденты назвали политические мотивы - многие из отвечающих (сорок восемь процентов) сознательно хотели устроить бойкот Америке. Многие люди также не готовы платить более высокие цены на продукцию из Соединенных Штатов Америки в контексте тарифного спора (сорок четыре процента).

Около 25% респондентов по-прежнему могут представить себе отпуск в Соединенных Штатах. Тридцать семь процентов немцев не допускают для себя больше развлекательных поездок в США - также преимущественно по причинам политики Соединенных Штатов по отношению к Германии и Евросоюзу.