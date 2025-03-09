Компания заявляет о своей приверженности инновациям в изготовлении велосипедов.

Turroll J1 ST подходит для езды по асфальтированным дорогам и для бездорожья благодаря 27,5-дюймовым шинам CST. Велосипед отличает изогнутый руль с вылетом 45 см и задняя багажная стойка, которая предназначена для перевозки вещей. Модель поставляется в матовом черном цвете.

Преодолевать неровности пути помогает вилка с ходом подвески 8 см. Возможность ручного переключения скоростей обеспечивается благодаря 7-ступенчатой коробке передач Shimano начального уровня. Механическая дисковая система торможения, как спереди, так и сзади, идет с дисками диаметром 16 см.

Слева на руле находится бортовой компьютер с 1,8-дюймовым дисплеем, который выдает информацию о маршруте. Он имеет сертификат влагозащиты IPX4. Кнопки для переключения режима помощи, включения/выключения велосипеда, включения переднего освещения, встроены в компьютер и доступны большим пальцем левой руки.

Turroll J1 ST оснащен двигателем 36 В 45 Нм мощностью 250,0 Вт, работающим от встроенного в раму аккумулятора 15,6 А*ч емкостью 561,6 Вт*ч. Велосипед способен преодолевать возвышенности с углом 15°. На модель можно установить прилагаемый комплект акселератора, который позволяет использовать "полностью электрический" режим. Аккумулятор заряжается за 8 часов, и производитель заявил запас хода в 100 км при скорости 15 км/ч для человека весом 75 кг.

Всего доступно 5 уровней помощи, которые отключают помощь при достижении скорости: уровень 1 - при 12 км/ч; уровень 2 - при 15 км/ч; уровень 3 - при 18 км/ч; уровень 4 - при 21 км/ч; уровень 5 - при 25 км/ч (или 32 км/ч, при разблокировке).

Модель имеет встроенную светодиодную подсветку спереди, прошедшую сертификацию StVZO. Сзади находится габаритный фонарь со стоп-сигналом, работающий от аккумулятора. Turroll J1 ST имеет раму с низкой посадкой, регулируемую высоту седла и подойдет людям ростом 155 - 195 см. Технология сварки рамы позволяет конструкции выдерживать нагрузки до 120 кг.

Цена составляет 695 фунтов стерлингов.