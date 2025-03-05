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technonick
Агентство DARPA создала прототип полностью беспилотного военного корабля
Надводный военный дрон более эффективен при размещении боевой нагрузки и лучше приспособен к хождению в море.

 Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) и Serco запустили прототип беспилотного надводного корабля Defiant, который был разработан для военно-морских операций без экипажа. На судне нет условий для пребывания людей во время эксплуатации.
   Автономный серый корпус длиной 180 футов и водоизмещением 240 тонн спущен на воду и теперь будет проходить ходовые испытания, которые начнутся весной. По мнению DARPA, его конструкция без экипажа имеет определенные преимущества: не создавая пространства и припасов для людей, судно практически не имеет рубки, а также имеет более узкую балку.

По данным DARPA, благодаря этому у судна меньшая стоимость строительства, меньший вес, лучше гидродинамическая эффективность, лучше скрытность и лучше время для работы в условиях неспокойного моря.
  Прототип является результатом программы агентства по управлению судном без экипажа (NOMARS). DARPA параллельно со строительством проводит многочисленные испытания для подтверждения концепции эксплуатации, включая дозаправку в море для судна размером с Defiant. 1-я эскадрилья ВМС США USV провела испытания в партнерстве с DARPA, используя два экспериментальных беспилотных судна - "Рейнджер" и "Маринер", базирующихся на катере с экипажем. 
 

#darpa #defiant #serco #прототип беспилотного военного судна
Источник: maritime-executive.com
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