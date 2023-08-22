Технический прогресс в транспортной сфере приводит к вытеснению пассажирских автобусов с двигателем внутреннего сгорания на автобусы электрической тягой

Автобусный оператор, компания Transdev готовится перевести автобусный парк в городе Харрогит (Северный Йоркшир, Англия) на электробусы. Ее дочерний автобусный оператор, Harrogate Bus Company, разместила заказ на сумму 21 миллион фунтов стерлингов и получила государственное финансирование.

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Harrogate Bus Company подтвердила финансирование в размере 7,8 млн. фунтов стерлингов в рамках правительственной программы Великобритании "Региональные зоны с нулевым уровнем выбросов" по заявке Совета Северного Йоркшира - партнера компании Transdev. Совет Северного Йоркшира был в числе двенадцати местных органов власти, подавших успешную заявку. Инициатива "Региональные зоны с нулевым уровнем выбросов" заключается в том, чтобы к 2025 году по всей Англии ввести в эксплуатацию 4000 автобусов с нулевым уровнем выбросов.

Министр дорожного хозяйства Великобритании Ричард Холден сказал, “было фантастикой увидеть перевод автобусного парка в Харрогите на электробусы”. Холден добавил, что на данный момент правительство выделило 330 млн. фунтов стерлингов на финансирование автобусов с нулевым уровнем выбросов в Англии, не считая Лондон. Более тихие электробусы также снизят уровень шумового загрязнения.

Бюджет города Харрогит позволил оператору Harrogate Bus Company разместить заказы на 39 новых электробусов у производителей Daimler Truck и Alexander Dennis. Заказы на электрические автобусы поступили после испытаний нескольких типов полностью электрических автобусов на трех маршрутах в Харрогите и его окрестностях, а также на загруженном маршруте, соединяющем Брэдфорд и Кейли (города в Западном Йоркшире, Англия).

Более высокая емкость батарей нового поколения позволит каждому автобусу проехать больше времени между подзарядками. Для увеличения максимально возможного расстояния дневного пробега электрические автобусы будут заряжаться на автобусной станции Харрогит. Следующей весной, после поставки автобусов данного заказа еще 20 одноэтажных автобусов Mercedes-Benz eCitaro и 19 двухэтажных автобусов Alexander Dennis Enviro400EV присоединятся к восьми автобусам Volvo 7900E, которые уже находятся в эксплуатации. Тогда парк Harrogate Bus Company будет состоять из 47 электробусов.