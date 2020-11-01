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Специалисты компании Samsung разрабатывают OLED-дисплей с разрешением 10000 dpi

Компания Samsung, совместно с научными сотрудниками Стэнфордского университета, разрабатывают технологию изготовления экранов OLED с разрешающей способностью 10000 dpi.
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Компания Samsung, совместно с научными сотрудниками Стэнфордского университета, разрабатывают технологию изготовления экранов OLED с разрешающей способностью 10000 dpi (точек на дюйм). Такая технология позволит поднять уровень качества картинки для дисплеев, которые прежде всего используются в сфере виртуальной реальности. 

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Отличительным новшеством новой технологии является использование двух дополнительных тонких слоев: один изготовлен из серебра, второй представляет собой специализированный сплав, отражающий свет. На поверхности сплава расположена сетка с наноскопической структурой, которая кардинально меняет свои отражающие свойства в зависимости от параметров падающего света. В итоге каждый пиксель делиться на несколько более мелких пикселей, что позволяет в разы увеличить разрешающую способность экрана. Использование такого сплава абсолютно не влияет на цветовую передачу либо контрастность. 

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Матрица с таким высоким разрешением станет отличным вариантом для будущих устройств виртуальной реальности, позволяя получить безупречное изображение с отличным качеством. Однако, для обслуживания такого дисплея, понадобится более высокие мощности, которые на данный момент, не могут обеспечить самые топовые видеокарты и процессоры. 

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Теги

samsung oled-дисплей с разрешением 10000 dpi разработка экрана oled
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linux4ever
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