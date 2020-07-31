Интересные находки с Aliexpress: карманный принтер Xiaomi, дневник со сканером отпечатков пальцев и многое другое
Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!
Карманный принтер Xiaomi Mijia AR
Маленький карманный принтер позволит без особого труда напечатать любую необходимую вам информацию. Карманный принтер соединяется с телефоном через Bluetooth. Размер фотобумаги для печати составляет 50*76 мм, с разрешением 313x400 точек/дюйм. Максимальная скорость печати принтера равна 45 секунд/страница. Устройство имеет встроенный аккумулятор на 500 мАч, зарядка которого осуществляется через разъем Micro-USB.
Комплектация карманного принтера Xiaomi Mijia AR:
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- Карманный принтер Xiaomi Mijia AR;
- Руководство по эксплуатации;
- Кабель Micro-USB.
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Цена на момент публикации: $58.24
Камера видеонаблюдения в виде лампочки
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Если вы хотели бы узнать, что происходит во время вашего отсутствия, то данная камера в виде лампочки вам поможет с этим. Камера имеет панорамный вид обзора на 360 градусов и снимает с максимальным разрешением 1280*960. Видеокамера имеет встроенный микрофон для записи звуков. Для записи видео имеется поддержка карт памяти до 128 Гб. Устройство соединяется с телефоном через Wi-fi. Для корректной работы камеры на смартфон необходимо установить соответствующие приложение. Габаритные размеры камеры составляют 80*137 мм.
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Цена на момент публикации: $16.61
Дневник Xiaomi со сканером отпечатков пальцев
Данный дневник Xiaomi оснащен сканером отпечатков пальцев, что защитит вашу персональную информацию от глаз других людей. Обложка дневника выполнена из кожи, прекрасно и элегантно выглядит. Также в блокноте предусмотрены отделы для визиток, карточек и ручек. Для работы сканера в дневнике установлен аккумулятор на 160 мАч. Для зарядки аккумулятора предусмотрен разъем Micro-USB. Производителем заявлено до 60 дней работы от полного заряда аккумулятора. Время отклика сканера составляет менее 1 секунды. На выбор покупателя предоставлено 2 варианта цвета обложки: серый и зеленый цвет.
Цена на момент публикации: $71.19
Электрический отпугиватель комаров
Электрический отпугиватель комаров обезопасит вас от назойливых насекомых. Устройство имеет небольшие размеры 70*70*120 мм, с выходной мощностью 3 Вт. Отпугиватель оснащен аккумулятором на 1200 мАч. Время зарядки аккумулятора, до 3 часов. В режиме работы от полного заряда аккумулятора способен работать на протяжении до 15 часов. Имеет дополнительную опцию в качестве работы обычным светильником. Абсолютно безопасен для людей. Корпус устройства выполнен из АБС-пластика.
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Цена на момент публикации: $14.69
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Цифровые часы с термометром
Красивые и минималистичные часы с поддержкой Bluetooth. Часы выполнены из пластика. Для связи со смартфоном необходимо подключение по Bluetooth и установки необходимого приложения. Часы имеют встроенный термометр с диапазоном измеряемых температур -9,9 ℃ ~ 49,9 ℃. Также данные часы показывают уровень влажности в помещении где установлены. Часы поддерживают два языка: английский и китайский язык. На дисплее часов отображаются такие параметры:
- Текущие время;
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- Температура и влажность;
- Текущая дата (год, месяц, день);
- Будильник (если активен).
В часах имеется до 16 предустановленных звуков будильника. Габаритные размеры часов равны 80*41*83 мм.
Фото товара, сделанное покупателем:
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Цена на момент публикации: $12.96
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