Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

День ото дня первая критповалюта Bitcoin покоряет новые вершины. "Истерический" максимум был достигнут 8 января 2021 года примерно в 18:09 по московскому времени, когда за один Bitcoin готовы были отдать 42 942 доллара США, что в пересчёте на российские рубли составляет примерно 3 177 708 рублей! Напомню, что совсем недавно, в марте 2020 года Bitcoin можно было приобрести чуть более чем за 5000 долларов США, что более чем в 8 раз меньше его текущих значений.

реклама

Исходя из фундаментального анализа стоимость первой в мире криптовалюты должна постоянно расти, поскольку каждые четыре года происходит так называемое уполовинивание награды за добытый блок. Это значит, что добывать Bitcoin становится сложнее и дороже. Также это приводит к дефициту Bitcoin на рынке, что естественным образом, исходя из экономических законов, влечёт за собой увеличение цены. Однако, не всё так гладко и те, что покупают Bitcoin на "Истерических" максимумах рискуют остаться долгосрочными держателями актива. При этом, справедливости ради. стоит отметить, что исторически истинные держатели Bitcoin всегда выигрывают, о чём свидетельствует срез приведённый ниже, Помните об этом, когда будете смотреть на падающий Bitcoin на протяжении следующих четырёх лет и думать, что в него уже никто не верит...

2010 год bitcoin = 0.05 $

2011 год bitcoin = 0.29 $

2012 год bitcoin = 5.3 $

2013 год bitcoin = 13.2 $

2014 год bitcoin = 809 $

2015 год bitcoin = 282 $

2016 год bitcoin = 431 $

2017 год bitcoin = 1 035 $

2018 год bitcoin = 15 156 $

2019 год bitcoin = 3 788 $

2020 год bitcoin = 7 339 $

2021 год bitcoin = 33 097 $

анонсы и реклама RTX 3070 - цены пошли вниз Еще одна 3070 с большой скидкой Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь



