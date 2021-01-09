"Истерический" максимум - Bitcoin преодолел отметку 41 000$
День ото дня первая критповалюта Bitcoin покоряет новые вершины. "Истерический" максимум был достигнут 8 января 2021 года примерно в 18:09 по московскому времени, когда за один Bitcoin готовы были отдать 42 942 доллара США, что в пересчёте на российские рубли составляет примерно 3 177 708 рублей! Напомню, что совсем недавно, в марте 2020 года Bitcoin можно было приобрести чуть более чем за 5000 долларов США, что более чем в 8 раз меньше его текущих значений.
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Исходя из фундаментального анализа стоимость первой в мире криптовалюты должна постоянно расти, поскольку каждые четыре года происходит так называемое уполовинивание награды за добытый блок. Это значит, что добывать Bitcoin становится сложнее и дороже. Также это приводит к дефициту Bitcoin на рынке, что естественным образом, исходя из экономических законов, влечёт за собой увеличение цены. Однако, не всё так гладко и те, что покупают Bitcoin на "Истерических" максимумах рискуют остаться долгосрочными держателями актива. При этом, справедливости ради. стоит отметить, что исторически истинные держатели Bitcoin всегда выигрывают, о чём свидетельствует срез приведённый ниже, Помните об этом, когда будете смотреть на падающий Bitcoin на протяжении следующих четырёх лет и думать, что в него уже никто не верит...
- 2010 год bitcoin = 0.05 $
- 2011 год bitcoin = 0.29 $
- 2012 год bitcoin = 5.3 $
- 2013 год bitcoin = 13.2 $
- 2014 год bitcoin = 809 $
- 2015 год bitcoin = 282 $
- 2016 год bitcoin = 431 $
- 2017 год bitcoin = 1 035 $
- 2018 год bitcoin = 15 156 $
- 2019 год bitcoin = 3 788 $
- 2020 год bitcoin = 7 339 $
- 2021 год bitcoin = 33 097 $
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