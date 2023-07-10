Intel представит достижения в области графики, в т.ч. более эффективную трассировку лучей и пути, рендеринга «блестящих» объектов и т.д.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Нацелившись на развивающиеся графические процессоры в растущей вселенной генеративного ИИ, Intel объявила о выпуске нескольких документов с изложением усилий, которые она предпринимает в этом направлении. Intel представит семь докладов на трех конференциях, посвященных достижениям в области компьютерной графики.

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Первые документы были официально представлены на совместной конференции, проведенной в прошлом месяце форумом High Performance Graphics (HPG) и симпозиумом Eurographics по рендерингу в Делфтском технологическом университете в Нидерландах. Остальные статьи будут обсуждаться на конференции, которую SIGGRAPH (Специальная группа по интересам в области компьютерной графики и интерактивных технологий) проведет в августе.

Основное внимание уделяется тому, как улучшить исторически тяжелые процессы рендеринга графики. В документах обсуждаются два процесса, в частности, трассировка лучей и трассировка пути. Оба используются для воссоздания реалистичных изображений, особенно в играх, где точное представление физики света имеет решающее значение для естественного вида изображений.

Трассировка лучей применяет алгоритмы для отслеживания траектории световых волн и расчета значений цвета, отражений и теней. Огромная вычислительная мощность, необходимая для рендеринга в реальном времени, настолько велика, что частота кадров часто заметно снижается.

Трассировка пути может потребовать еще более сложной обработки. Она следует за несколькими лучами света, отслеживая пути, когда они отражаются от поверхностей и взаимодействуют с освещением среди других элементов. Процесс, известный как интегрирование по методу Монте-Карло, помогает определить точные значения цвета и затенения.

Intel утверждает, что эти методы отслеживания могут быть реализованы более эффективно. В одной из ее статей «Sampling Visible GGX Normals with Spherical Caps» описывается инновационный подход к вычислению полусферических элементов, который позволил добиться систематического ускорения тестов.

В другом документе сообщается о 500-процентном увеличении скорости рендеринга «блестящих» объектов, таких как автомобильная краска, снег, литой пластик и проточная вода. «Визуализация блестящих образов в реальном времени с использованием распределенных биномиальных законов на анизотропных сетках» объясняет, что современные подходы достигают потрясающего реализма, но «имеют очень высокую цену» с точки зрения вычислительной мощности и скорости.

В документе, который будет обсуждаться на августовской конференции SIGGRAPH, Intel расскажет о достижениях в области нейронной графики — подходе, который, по словам компании, совершит революцию в области графики. Он используется для быстрого масштабирования высококачественной графики в играх и фильмах.

«Новый нейронный уровень детализации обеспечивает сжатие на 70–95% по сравнению с «ванильной» трассировкой пути», — сообщает Intel.

В других статьях рассматриваются улучшения в визуализации полупрозрачных материалов и «выборка траекторий фотонов в сложных сценариях освещения».

В конечном счете, Intel надеется, что значительный прогресс в подходах к обработке позволит пользователям наслаждаться реалистичными изображениями в режиме реального времени без использования мощных графических процессоров.

«Новые модули, представленные на конференциях этого года, наряду с нашим широким предложением продуктов GPU и масштабируемым стеком рендеринга для разных архитектур, помогут разработчикам и предприятиям более эффективно выполнять рендеринг цифровых двойников, будущих иммерсивных приложений AR и VR, а также в качестве синтетических данных для обучения искусственного интеллекта sim2real», — говорится в блоге Intel.

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Intel планирует сделать свой проект с открытым исходным кодом. Документы Intel появлялись в течение июня на сервере препринтов arXiv.