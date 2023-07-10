Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Intel представит семь докладов, посвященных достижениям в области компьютерной графики
Intel представит достижения в области графики, в т.ч. более эффективную трассировку лучей и пути, рендеринга «блестящих» объектов и т.д.
рекомендации
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает

Нацелившись на развивающиеся графические процессоры в растущей вселенной генеративного ИИ, Intel объявила о выпуске нескольких документов с изложением усилий, которые она предпринимает в этом направлении. Intel представит семь докладов на трех конференциях, посвященных достижениям в области компьютерной графики.

реклама

Первые документы были официально представлены на совместной конференции, проведенной в прошлом месяце форумом High Performance Graphics (HPG) и симпозиумом Eurographics по рендерингу в Делфтском технологическом университете в Нидерландах. Остальные статьи будут обсуждаться на конференции, которую SIGGRAPH (Специальная группа по интересам в области компьютерной графики и интерактивных технологий) проведет в августе.

Основное внимание уделяется тому, как улучшить исторически тяжелые процессы рендеринга графики. В документах обсуждаются два процесса, в частности, трассировка лучей и трассировка пути. Оба используются для воссоздания реалистичных изображений, особенно в играх, где точное представление физики света имеет решающее значение для естественного вида изображений.

Трассировка лучей применяет алгоритмы для отслеживания траектории световых волн и расчета значений цвета, отражений и теней. Огромная вычислительная мощность, необходимая для рендеринга в реальном времени, настолько велика, что частота кадров часто заметно снижается.

Трассировка пути может потребовать еще более сложной обработки. Она следует за несколькими лучами света, отслеживая пути, когда они отражаются от поверхностей и взаимодействуют с освещением среди других элементов. Процесс, известный как интегрирование по методу Монте-Карло, помогает определить точные значения цвета и затенения.

Intel утверждает, что эти методы отслеживания могут быть реализованы более эффективно. В одной из ее статей «Sampling Visible GGX Normals with Spherical Caps» описывается инновационный подход к вычислению полусферических элементов, который позволил добиться систематического ускорения тестов.

В другом документе сообщается о 500-процентном увеличении скорости рендеринга «блестящих» объектов, таких как автомобильная краска, снег, литой пластик и проточная вода. «Визуализация блестящих образов в реальном времени с использованием распределенных биномиальных законов на анизотропных сетках» объясняет, что современные подходы достигают потрясающего реализма, но «имеют очень высокую цену» с точки зрения вычислительной мощности и скорости.

В документе, который будет обсуждаться на августовской конференции SIGGRAPH, Intel расскажет о достижениях в области нейронной графики — подходе, который, по словам компании, совершит революцию в области графики. Он используется для быстрого масштабирования высококачественной графики в играх и фильмах.

«Новый нейронный уровень детализации обеспечивает сжатие на 70–95% по сравнению с «ванильной» трассировкой пути», — сообщает Intel.

В других статьях рассматриваются улучшения в визуализации полупрозрачных материалов и «выборка траекторий фотонов в сложных сценариях освещения».

В конечном счете, Intel надеется, что значительный прогресс в подходах к обработке позволит пользователям наслаждаться реалистичными изображениями в режиме реального времени без использования мощных графических процессоров.

«Новые модули, представленные на конференциях этого года, наряду с нашим широким предложением продуктов GPU и масштабируемым стеком рендеринга для разных архитектур, помогут разработчикам и предприятиям более эффективно выполнять рендеринг цифровых двойников, будущих иммерсивных приложений AR и VR, а также в качестве синтетических данных для обучения искусственного интеллекта sim2real», — говорится в блоге Intel.

рекомендации
-45000р на Xiaomi 12 Pro
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Intel планирует сделать свой проект с открытым исходным кодом. Документы Intel появлялись в течение июня на сервере препринтов arXiv.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #трассировка лучей #графика #трассировка пути #трассировка путей #трассировка
Источник: techxplore.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В первых тестах предполагаемый Intel Core i7-14700K быстрее 13700K до 18%
Инженеры Intel продолжают улучшать планирование гетерогенных процессоров в Linux
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появилось фото правил ЧВК "Вагнер", подписанных Пригожиным в 2014 году
31
Народную GeForce GTX 1650 протестировали в тяжелых ААА-играх — стабильные 50+ FPS во всех проектах
11
Leopard ВСУ впервые появился на Луганской ЛБС и уклонился от боя с российским танком, отступив
5
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения колонны бронетехники ВСУ огнём артиллерии и минами
4
Илон Маск объяснил, почему Украина остерегается начать контрнаступление основными силами
4
Sky News: Америка может потерять моральное превосходство после передачи Украине кассетных снарядов
12
WSJ: Украинское контрнаступление заглохло из-за дефицита танков, бронемашин и снарядов
4
Economist: ВСУ после неудач в начале наступления рискуют саперами для обезвреживания мин
2
Tele2 закроет в России несколько сотен магазинов
1
Министры иностранных дел Турции и России обсудили 'зерновую сделку' и ситуацию на Украине
+
Песков назвал нарушением договорённостей передачу Киеву командиров «Азова»
2
Захарова ответила на заявление Украины об ударе по Крымскому мосту
+
США возмущены опасными манёврами пилотов истребителей Су-35 и Су-27 РФ над Сирией и Чёрным морем
5
Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС
2
Оверклокер купил несуществующий SSD Samsung 980 EVO 4 Тбайт за 40 евро и протестировал его
19
Отражая наступление, ВС РФ за сутки подбили без малого 40 единиц военной техники ВСУ
2
Генсек НАТО заявил, что страны-члены альянса займут в Вильнюсе «единую позицию» по Украине
4
В «Ростехе» сообщили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уже выпускаются серийно
+
Австрийская OMV не хочет покупать газ по завышенным ценам, поэтому продолжит закупать газ у России
1
СМИ: передаваемые США Украине кассетные боеприпасы не срабатывают в 14 % случаев
1

Популярные статьи

Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
33
Американский полковник Дуглас Макгрегор признал, что украинские солдаты массово сдаются в плен
42
8 экономических стратегий и градостроительных симуляторов на ПК, в которые можно играть бесконечно
12
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 2
28
Выбираем недорогой телевизор для дачника – фильмы, природа и шашлык с минимальными компромиссами
11
Как я пережил операцию по удалению доброкачественной опухоли (гигромы) на запястье - впечатления
27
Обзор смартфона Cubot X70 – 12 ГБ оперативки и дисплей 120 Гц в бюджетном сегменте
3
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июля
1
Мои впечатления от игры Dark Souls Remastered. Часть 1
7
Мои впечатления от игры Rage 2. Часть 3
4

Сейчас обсуждают

Madarator
22:58
Без негатива: советую читать хотя раз свой материал перед опубликованием статьи. Хотя бы потому что криптография совсем далека от криптовалют. И да из текста: "Те, кто следил за мной". Как можно следи...
Мои криптовалютные цели на 2-ю половину 2023 года
Александр Сечков
22:53
8% В целевом разрешении? Вы шутите? 60-8%=5фпс! Что то дорогие кадры выходят. Уж не говорю про 5% в 1440р, совсем смешно. При такой цене 4060ti неконкурентна совсем....
GeForce RTX 4060 Ti оказалась все же быстрее, чем GeForce RTX 3060 Ti — время делать апгрейд
Eppius
22:43
Не в Германии заявили а один человек-депутат заявил. И на эти заявления там всем глубоко похрену - они безумцы.
Западная пресса: НАТО впервые с момента окончания Холодной войны согласовало план ответа на атаку со стороны России
Александр Иванов
22:42
А что не сразу Бог ответственен?
Извлеченная из упавших украинских беспилотников информация используется для нанесения ударов по ВСУ
Za9c
22:41
Её если что назначил президент РФ и кворума недоверия не выдавал. Значит президент инагент? Судя по отношению к собственному народу, то похоже да
В Центробанке объяснили причину резкого ослабления рубля
Александр Иванов
22:41
Зачетный пропагандистский спитчь 🤣
Извлеченная из упавших украинских беспилотников информация используется для нанесения ударов по ВСУ
ccmm
22:33
Ага, домик гденить под вологдой на отдых в сочи на новой ладе а их дети живут в рф и ходят в подмосковные школы
Крупная компания в структуре Минсельхоза переходит с Windows Server и VMware на ПО от российской «Ред софт»
хахахер
22:29
а если завтра сувалкский коридор пробить и в плен всех взять,как там вильнюс закудахчет тогда.Наглостью взять,к такому повороту,там никто не готов,хоть и пишут что западных войск,как грязи там щас
В Совфеде назвали причину, почему Киев пытается атаковать Крымский мост
id_1
22:19
Чтобы увидеть принадлежность к компании Samsung, нужен зоркий глаз оверклокера ;)
Оверклокер купил несуществующий SSD Samsung 980 EVO 4 Тбайт за 40 евро и протестировал его
Игнат Давлетшин
22:18
Блять, да нахуя соснолям как ты говоришь нужны кодеки, ютубчики, офисы, эксели, ты ебнутый? Это консоль, для игр, для того чтобы упасть куда-то помягче и играть, а не сидеть сгорбившись и пялясь в 30с...
Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем