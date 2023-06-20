Его планируют начать использовать на Олимпиаде 2024 в Париже

Двухместный вертолет с питанием от электрической батареи мягко приземлился на взлетно-посадочной полосе Парижского авиасалона после 15-минутного полета. Такие футуристические «летающие такси» являются одними из самых ярких событий аэрокосмической отрасли в этом году, поскольку они приближают нас к тому дню, когда их можно будет повсеместно использовать.

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Следующей остановкой для VoloCity, созданного немецкой фирмой Volocopter, станут Олимпийские игры 2024 года в Париже. Компания планирует перевозить пассажиров через столицу Франции — более чем через десять лет после своего первого испытательного полета.

Максимальная воздушная скорость 18-винтового вертолета – 110 километров в час. В нем есть место для пилота и пассажира. «Хорошая новость заключается в том, что на нем очень просто летать. У него очень умная цифровая система управления полетом», — сказал пилот VoloCity Пол Стоун, который раньше тестировал истребители для британского Королевского флота.

По его словам, опытные пилоты вертолетов и самолетов будут обучены полетам на VoloCity. «Ирония судьбы заключается в том, что пилотам вертолетов придется разучиться многим очень умным навыкам и заново научиться управлять, потому что летать на нем гораздо проще, чем, скажем, на вертолете», — сказал Стоун.

Volocopter уже больше года проводит испытательные полеты в районе Парижа, готовясь к Олимпиаде. Компания работала над проектом с Groupe ADP, которая управляет парижскими аэропортами, государственным оператором метро и автобусов RATP, а также правительством региона Иль-де-Франс.

Исполнительный директор ADP Эдвард Аркрайт сказал, что было совершено более 20 полетов на расстояние 200 километров. Воздушное такси будет летать между парижским аэропортом имени Шарля де Голля и близлежащим аэропортом Париж-Ле Бурже, а также вертолетной площадкой возле Версаля и «вертопортом», установленным на барже на реке Сена на юго-востоке Парижа. Президент Иль-де-Франс Валери Пекресс заявила, что регион потратит один миллион евро на строительство баржи.

Volocopter ожидает сертификации от Агентства авиационной безопасности Европейского Союза на полеты к весне 2024 года.

Volocopter вложил 600 миллионов долларов в свое воздушное такси. Однако пока оно еще не доступно для потребителей. «На этот рынок нелегко выйти, даже если у вас большие инвестиции», — сказал Кристиан Бауэр, финансовый директор компании. «Это сложная задача, но мы очень близки к коммерческой фазе», — добавил он.

Компания уже получила 300 предварительных заказов от частных фирм на свой самолет eVTOL (с вертикальным взлетом и посадкой от электрических двигателей). Помимо продажи самолетов, Volocopter будет управлять маршрутами с помощью приложения, которое позволит осуществлять онлайн-бронирование.

Вопрос о том, станет ли самолет без eVTOL таким же простым, как Uber, остается открытым, но аэрокосмическая отрасль серьезно относится к их потенциальному влиянию, и впервые у них есть собственное выделенное место на авиашоу.

С инвестициями проблем не возникло. Недавнее исследование, проведенное консалтинговой компанией Deloitte, показало, что в 2021 году этот сектор привлек 6 миллиардов евро инвестиций, а затем упал до 2,7 миллиардов в 2022 году после начала пандемии. Этого хватило для развития проекта.

«Четыре года назад это был еще очень экспериментальный сектор. Рынок немного консолидировался, и сегодня у нас есть реальные прототипы, и это становится реальностью», — сказал Жан-Луи Рассине, старший партнер Deloitte, отвечающий за аэрокосмический и оборонный секторы.

Заказы начинают поступать.

В понедельник французский стартап Ascendance Flight Technologies объявил еще о 110 заказах на свой Atea eVTOL, в результате чего общее количество заказов достигло 505.

Американская фирма Archer получила от United Airlines 100 заказов на свой СВВП на сумму более миллиарда долларов, которые будут использоваться в качестве электрических воздушных такси, доставляющих людей из международного аэропорта О'Хара и центра Чикаго.

Его Midnight eVTOL может перевозить четырех пассажиров помимо пилота. «Midnight — это удобный продукт, который может доставить вас из аэропорта в центр города по цене, аналогичной поездке в Uber. Он может заменить 90-минутную поездку на 5-минутную», — заявил глава Archer. исполнительный директор Адам Гольдштейн сказал AFP.

Поездка на Uber из аэропорта имени Шарля де Голля в центр Парижа обычно стоит около 40 долларов.

Электродвигатели помогают значительно снизить затраты на техническое обслуживание по сравнению с обычными вертолетами, сказал Гольдштейн. Он отверг идею о том, что воздушная мобильность должна быть зарезервирована для богатых.

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Меньшие требования к техническому обслуживанию не только снижают затраты, но и позволяют выполнять больше рейсов в день, а это означает, что цена для потребителей ниже.