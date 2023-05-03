TSMC готова производить чипы в США, но готовы ли ее американские покупатели доплачивать?

TSMC несколько раз жаловалась, что строить фабрики за пределами Тайваня значительно дороже, чем у себя. Как оказалось, литейный завод готовится переложить эти дополнительные расходы на своих клиентов, а это означает, что клиентам в США придется платить на 30% больше за чипы, сделанные в Америке, чем за чипы, сделанные на Тайване, по данным DigiTimes.

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TSMC начала переговоры с клиентами касательно заказов и цен на обоих зарубежных заводах, которые должны начать коммерческое производство в конце 2024 года. Инсайдеры отрасли считают, что цены на чипы, произведенные по технологиям TSMC N4 и N5 в США, будут на 20-30% выше, чем на Тайване, в то время как более старые технологические чипы, произведенные на японском предприятии в Кумамото на узлах N28/N22, а также N16/N12, могут стоить на 10–15 % дороже, чем аналогичные чипы, произведенные на Тайване.

Хотя американские разработчики микросхем, безусловно, не оценят более высокие затраты на производство микросхем в США, вполне вероятно, что они будут производить микросхемы, предназначенные для государственных и менее чувствительных к цене проектов в Аризоне. Следовательно, они должны иметь возможность переложить эти дополнительные расходы на своих клиентов, не рискуя потерять свои конкурентные позиции.

Учитывая высокие затраты на строительство и эксплуатацию заводов в Японии и США, TSMC собирается переложить эти дополнительные расходы на клиентов, чтобы сохранить целевой уровень валовой прибыли в 53%. Переговоры TSMC с японскими заказчиками прошли гладко, прежде всего благодаря существенной финансовой поддержке завода в Кумамото со стороны местного правительства. Однако многие клиенты из США продолжают вести переговоры о ценах с TSMC. На самом деле, некоторые из них обдумывают возможность передачи некоторых заказов в Samsung Foundry, чтобы быть более гибкими в отношении своих затрат.

Например, говорят, что AMD и Qualcomm рассматривают Samsung Foundry, в то время как Nvidia может обратиться к Intel Foundry Services для производства чипов на основе своей технологии транзисторов с затвором. Несмотря на эти слухи, TSMC по-прежнему придерживается своего принципа увеличения, а не снижения котировок литейных заводов из-за высоких производственных затрат. Кроме того, поскольку дизайн чипов становится все дороже, для AMD, Qualcomm и Nvidia будет проблематично принять стратегию двойного источника и производить аналогичные чипы как в TSMC, так и в Samsung Foundry или Intel. Таким образом, фабрика TSMC будет загружена полностью, даже если ее конкуренты получат какие-то заказы от своих постоянных клиентов.

Между тем, как сообщается, TSMC сохранила скидку в размере 20-30% для Apple, своего крупнейшего клиента, что принесло ей 25% дохода. Это связано с их тесным партнерством в продвижении процесса миграции и технологического прорыва, поскольку Apple, как правило, первой внедряет передовые узлы TSMC и готова как платить больше, так и брать на себя дополнительные риски.

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Поскольку информация поступает из неофициального источника, к ней следует относиться скептично. Кроме того, фактические сроки производства являются конфиденциальными, зависят от множества факторов и варьируются от заказчика к заказчику, поэтому практически невозможно делать предположения о возможных переносах производства с TSMC из-за затрат.