Встроенный микропроцессор с машинным обучением отслеживает подозрительную активность

Компания Cigent Technology, Inc., специалист в области безопасности данных, объявила о выпуске новой линейки твердотельных дисков Cigent Secure SSD+. В отличие от предыдущей серии Secure SSD, Cigent Secure SSD+ дебютирует с уникальным микропроцессором AI, который использует машинное обучение (ML) для предотвращения атак программ-вымогателей и предотвращения кражи или шифрования данных на диске злоумышленниками.

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В Cigent Secure SSD+ основное внимание уделяется предотвращению атак программ-вымогателей до того, как они смогут нанести какой-либо ущерб. Это означает размещение защиты от атак внутри самого хранилища. Встроенный микропроцессор с искусственным интеллектом отслеживает активность SSD с помощью алгоритмов машинного обучения для борьбы с атаками программ-вымогателей. Кроме того, потребители могут настроить чувствительность обнаружения в соответствии со своими потребностями, чтобы избежать ложных срабатываний.

Вместе с программным обеспечением Cigent Data Defense, Secure SSD+ имеет несколько механизмов защиты, как только он обнаруживает потенциальную атаку. Например, SSD может перейти в режим «Shields Up», требующий от пользователей многофакторной аутентификации (MFA) для доступа к защищенным файлам. Кроме того, программное обеспечение может автоматически хранить данные на диске, чтобы блокировать любой несанкционированный доступ со стороны вредоносных программ или процессов Windows. Кроме того, пользователи могут перевести диск в режим только для чтения, чтобы злоумышленники не могли изменить, стереть или зашифровать данные с целью получения выкупа.

Как только атака обнаружена, программное обеспечение Cigent Data Defense предупреждает сотрудников службы безопасности об активации «Shields Up» на других защищенных Cigent системах в сети, даже если в них нет Secure SSD+.

Cigent Secure SSD+ регистрирует все обращения к данным на диске, поэтому преступникам практически невозможно замести следы в попытке украсть какие-либо данные. Кроме того, компания внедрила особые меры, чтобы злоумышленники не могли отключить элементы управления безопасностью. Прошивка встроенного хранилища скрывает данные SSD, если программное обеспечение Cigent Data Defense отключено. Наконец, будущее обновление, как сообщается, предотвратит закрытие, стирание или доступ злоумышленников к данным, если диск загружается из другой операционной системы.

Однако у Cigent Secure SSD+ есть несколько нюансов. Во-первых, потребителям необходимо установить SSD в качестве основного диска с операционной системой. В своем нынешнем виде обнаружение программ-вымогателей доступно только в Windows, хотя поддержка Linux должна появиться в ближайшее время. Наконец, алгоритм машинного обучения, хотя и достаточно протестирован, но все еще не идеален. Таким образом, некоторые файлы могут стать жертвами программ-вымогателей до того, как сработает защита.

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Полные спецификации Cigent Secure SSD+ на данный момент неизвестны. Производитель лишь подтвердил, что это накопитель формата M.2 2280. Поэтому SSD может не подойти для ультратонких ноутбуков. Cigent Secure SSD+ будет доступен в мае 2023 года, поэтому очень скоро должно появиться больше информации о производительности и ценах.