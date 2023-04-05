Новые наклейки позволят отличить Zen 4 от Zen 3 и 2 в линейке Ryzen 7000

Если вам интересно, можно ли быстро отличить ноутбук на базе AMD с новейшими процессорами Ryzen серии 7000 с микроархитектурой Zen 4 и ноутбуки с микроархитектурой Zen 2 или Zen 3, то да. Судя по всему, системы с новейшими процессорами Ryzen серии 7040/7045 на базе Zen 4 внутри имеют оранжевую наклейку, тогда как ПК, использующие процессоры предыдущего поколения, имеют серую наклейку, как показывает новый маркетинговый слайд AMD.

реклама

Когда AMD представила свою последнюю систему нумерации моделей процессоров Ryzen серии 7000 для ноутбуков, она сообщила, что новое семейство Ryzen 7000 будет включать процессоры на основе новейшей микроархитектуры Zen, а также процессоры на базе микроархитектуры предыдущего поколения Zen 3 и даже Zen 2. В линейку также войдут APU со встроенными графическими процессорами с архитектурами Vega, RDNA 2 и RDNA 3, что делает ситуацию еще более запутанной.

По правде говоря, третья цифра в номере модели Ryzen 7000 указывает на микроархитектуру, но немногие покупатели будут знать или помнить систему нумерации моделей при покупке нового ПК. Итак, AMD попросила своих партнеров использовать новые оранжевые наклейки Ryzen 7000-й серии с системами на базе APU Ryzen 7040/7045-й серии «Dragon Range» и «Phoenix» с архитектурой Zen 4. Ноутбуки среднего и начального уровня получат серебристо-серые наклейки. Это будет означать, что ноутбук оснащен процессорами Ryzen 7030-й серии Rembrandt на базе Zen 3 с графикой RDNA 2 и Vega или, возможно, даже более старыми чипами Ryzen 7020-й серии на базе Zen 2. Портал VideoCardz первым заметил это.

Хотя оранжевая наклейка с процессором Ryzen 7000 — это хороший способ отличить системы с новейшими технологиями AMD от ПК с архитектурой предыдущего поколения, многие люди не покупают свои ноутбуки в розницу, и не все интернет-магазины размещают точные изображения продуктов, которые они продают. Кроме того, для многих первая цифра в номере модели по-прежнему является одним из основных показателей, влияющих на решение о покупке.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Маркетинг устройств разных поколений в одном и том же семействе, безусловно, сбивает с толку клиентов, но OEM-производителям, как правило, нравятся новые семейства продуктов, даже если они включают процессоры предыдущего поколения. В результате и Intel, и AMD часто включают старые чипы в совершенно новые линейки под новыми номерами моделей.