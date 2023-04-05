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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Asus представила конкурента Steam Deck
Asus ROG Ally - портативная консоль с лучшим SoC и экраном, чем у Steam Deck
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Asus представила устройство, которое может стать конкурентом широко известной консоли Steam Deck от Valve. Asus ROG Ally, кажется, исполнила многие пожелания, которые многие хотели бы видеть в Steam Deck 2: более мощный APU, лучший экран, более тихая работа и Windows вместо SteamOS. Тем не менее Asus ошибочно решила выпустить устройство 1 апреля, время, когда компании часто «выпускают» шуточные продукты.

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Несмотря на сроки запуска, теперь кажется очевидным, что ROG Ally — это реальный продукт, стремящийся стать лишь вторым крупным фирменным устройством в этой нише. И во многом благодаря тому, что Asus является крупным именем, ROG Ally предлагает SoC Zen 4 от AMD, который будет ключом к его успеху.

В понедельник ютубер Dave2D опубликовал свой видеообзор Asus ROG Ally. Он сказал, что пользовался устройством около недели. Он сообщил, что заявления Asus о том, что ROG Ally обеспечивает двойную производительность Steam Deck, кажутся реальными.

Конечно, производительность ROG Ally обеспечивается во многом благодаря SoC внутри. Ютубер сказал, что новый пользовательский процессор AMD SoC построен на 4-нанометровом техпроцессе TSMC и предлагает сочетание ядер ЦП Zen 4 и графического процессора RDNA 3. К сожалению, более точные характеристики SoC не разглашаются. Внутри Steam Deck находится SoC AMD Aerith с процессором 4C/8T (Zen 2) и графическим процессором с 8 CU (RDNA 2).

С большей мощностью вы можете ожидать более шумную систему охлаждения. Однако Dave2D был удивлен тихой работой ROG Ally. Другими словами, устройство Asus работает на удивление тихо, а его шумовой профиль резко отличается от профиля Steam Deck. Для ROG Ally был указан уровень шума 20 дБ, но это еще предстоит проверить независимыми экспертами. 

Превосходство экрана

Экран портативного устройства очень важен для использования в дороге, и говорят, что экран Asus лучше своего конкурента по нескольким важным параметрам. С ROG Ally пользователи должны наслаждаться более яркими, лучшими цветами, более высоким разрешением (1080p, 16:9) и более плавным изображением с частотой до 120 Гц. По словам Dave2D, что важно для ROG Ally, игры достигают более высокой частоты кадров на более мощном железе, что позволяет лучше использовать дисплей и его высокую частоту обновления. Напомню, что Steam Deck имеет экран 800p с соотношением сторон 16:10 и максимальной частотой 60 Гц.

Управление

Размышляя над элементами управления, ютубер посчитал, что кнопки, стики, лепестки и эргономика ROG Ally кажутся нормальными, без явных ошибок, но ему не хватает емкостных сенсорных панелей Steam Deck.

В верхней части расположены элементы управления и ввод-вывод, в том числе разъем для наушников, слот для карты microSD, качелька регулировки громкости и датчик отпечатков пальцев. Также имеется внешний разъем графического процессора Asus XG Mobile (поддерживающий до RTX 4090), внутри которого находится порт зарядки USB-C. Входящее в комплект зарядное устройство USB C также оснащено портом USB 3 и выходом HDMI, что удобно для быстрого подключения ROG Ally к большому дисплею.

Говорят, что срок службы батареи для ROG Ally в настоящее время аналогичен Steam Deck на предварительном образце. Описывая устройство, Dave2D сказал, что оно удобно для использования и ремонтопригодно.

Asus ROG Ally работает под управлением Windows 11 в качестве основной ОС. Пользовательский интерфейс Windows немного неудобен на таком маленьком экране, но план, похоже, заключается в том, что геймеры будут перемещаться по большим миниатюрам игр через Asus Armory Crate. Не у всех хорошее мнение об этом вспомогательном программном обеспечении Asus, которое также используется для настройки периферийных устройств и компонентов на ПК.

Хорошей новостью является то, что Asus ROG Ally, как говорят, будет глобальным устройством. Если вы можете приобрести продукты Asus в своей стране, ROG Ally, скорее всего, тоже будет доступен. Это лучше, чем у некоторых других аналогов Steam Deck, которых можно было видеть ранее.

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Даже после многочисленных запросов Asus не раскрыла цены, за исключением того, что ROG Ally будет «очень конкурентоспособным». Объединение с Best Buy также должно означать, что Asus намеревается сделать это устройство массовым. Dave2D считает, что ROG Ally не будет конкурировать со стартовой ценой Steam Deck в 399 долларов, но по-прежнему будет привлекательным вариантом за 600 или 650 долларов.

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