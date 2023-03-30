На 100 долларов выше стартовой цены 3070

По данным VideoCardz, долгожданная графическая карта Nvidia GeForce RTX 4070 для настольных ПК будет стоить 599 долларов. Утверждается, что три отдельных источника подтвердили эту цену, которая, по-видимому, была раскрыта во время брифинга. Тем не менее сразу предупреждают, что цены могут быть изменены вплоть до последней минуты.

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Давайте попробуем представить эту цену в перспективе, предположив, что она верна. В октябре 2020 года Nvidia выпустила GeForce RTX 3070 по цене 499 долларов, поэтому видеокарта на базе Ada Lovelace стоит на 100 долларов больше, что не так уж плохо, учитывая текущее инфляционное давление. Если вам нужно прямое сравнение за 599 долларов, RTX 3070 Ti стала доступна примерно в этом ценовом диапазоне в конце 2022 года, и RTX 4070 должна обеспечить значительный прирост производительности по сравнению с вариантами последнего поколения с аналогичной ценой.

Пожалуй, наиболее уместным является сравнение GeForce RTX 4070 с ее аналогом с суффиксом Ti. Между RTX 4070 и RTX 4070 Ti (которая была выпущена по цене 799 долларов) будет значительный разрыв в 200 долларов. Любой, кто беспокоился о том, что Nvidia собирается снизить цену GeForce RTX 4070 Ti всего на 50 или даже 100 долларов, сократив количество шейдеров GPU на 20%, должен почувствовать здесь небольшое облегчение.

По крайней мере, на бумаге сокращение пятой части шейдеров при снижении цены на 25% выглядит заманчивой перспективой для геймеров. Последняя информация, которая сейчас есть, предполагает, что RTX 4070 Ti и RTX 4070 будут иметь одинаковые характеристики памяти с 12 ГБ 192-битной 21 ГТ / с GDDR6X. Так что этот аспект RTX 4070 не сломит ее. Единственное другое ухудшение, которое мы, вероятно, могли бы увидеть, — это снижение тактовой частоты графического процессора, но многие пользователи (как и AIB-производители) сами настроят их, чтобы хотя бы приблизиться к версии Ti.

Ожидается, что Nvidia и ее партнеры начнут продавать видеокарты GeForce RTX 4070 с 13 апреля 2023 года. С более низким TDP примерно на 200 Вт, по сравнению с 285 Вт для модели Ti, одним из преимуществ RTX 4070 должны быть версии меньшего размера, которые легче разместить в компактных корпусах. Возможно, мы увидим некоторые из первых видеокарт Ada Lovelace с двумя вентиляторами.

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Если цена в 599 долларов для RTX 4070 верна, это также позволит лучше оценить стоимость будущих моделей RTX 4060 / Ti и RTX 4050 / Ti. Однако более доступные новые видеокарты появятся еще нескоро.