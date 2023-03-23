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Framework представила 16-дюймовый ноутбук с обновляемой графикой
Новые ноутбуки Intel и AMD также получат новые аккумуляторы и процессоры от AMD
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Компания Framework сегодня представила свою линейку ноутбуков на мероприятии в Сан-Франциско, обновив свой ноутбук Framework до процессоров Intel Core 13-го поколения, добавив вариант AMD Ryzen с чипами серии 7040 и анонсировав новый 16-дюймовый ноутбук с модульной выделенной графикой.

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Ноутбук Framework 16

Ноутбук Framework 16 получил только предварительную версию на мероприятии, но он произвел самый большой фурор, предлагая гораздо больше возможностей настройки и ремонтопригодных функций, чем существующий 13-дюймовый ноутбук. Помимо существующих карт расширения, есть две новые системы, с которыми играет Framework: «модули ввода» и «отсек расширения» (все эти системы расширения очень быстро приведут в замешательство). Отсек расширения — самое захватывающее обновление. Это попытка Framework добавить в ноутбук обновляемую графику. Framework заявляет, что это воплощение мечты, от которой многие отказались, что похоже на выпад в сторону Dell, на которую подали в суд из-за ограниченной возможности обновления на Alienware Area-51m.

Framework не сообщила, с кем она сотрудничает в области графики, но известно, что графические модули будут включать вентиляторы и подключаться через интерфейс PCIe x8 (Framework сообщает, что интерфейс должен как минимум поддерживать PCIe 4.0) на задней панели ноутбука с открытым исходным кодом, и что эти модули могут позволить ноутбуку удовлетворить тепловые и механические потребности. Вам не придется открывать ноутбук, чтобы достать графический процессор. Framework говорит, что работает над другими картами расширения, не ориентированными на графику, такими как двойная карта SSD M.2, которая может добавить 16 ТБ памяти для тех, кто может обойтись встроенной графикой. Примечательно, что Framework, кажется, довольно преднамеренно не называет это игровым ноутбуком или рабочей станцией, а скорее подталкивает его к удовлетворению любых потребностей, для которых вы хотите его использовать.

Ноутбук Framework 16 также получает новую систему «модуль ввода», которая позволяет вам переключаться между конфигурациями сенсорных панелей, физической и цифровой клавиатуры. Они бывают разных размеров (маленькие и средние для цифровых клавиш, большие для клавиатур), поэтому вы можете настроить нужные аспекты на клавиатуре. Framework сообщает, что он работает с клавиатурами на многих языках и с подсветкой RGB, и что «в дополнение к цифровым клавишам работают дополнительные дисплеи и макроблоки». Многие модули ввода используют прошивку QMK с открытым исходным кодом, работающую на микроконтроллере Raspberry Pi RP2040. Вы по-прежнему можете использовать ту же систему карт расширения, что и в ноутбуке Framework 13. С большим ноутбуком вы можете использовать три порта с каждой стороны, а не по два с каждой стороны, как на меньшем ноутбуке.

Цена и характеристики ноутбука Framework 16 пока неизвестны. Они появятся чуть позже весной, когда откроются предзаказы. Ноутбуки должны быть выпущены в конце 2023 года, но Framework предоставляет проектную документацию с открытым исходным кодом, чтобы другие могли начать создавать свои собственные модули.

Ноутбук Framework 13 — Intel и AMD

Обычный ноутбук Framework теперь называется Framework Laptop 13. Производитель обновляет его до процессоров Intel Core серии P 13-го поколения и, впервые, вводит чипы AMD Ryzen серии 7040. (Владельцы существующих ноутбуков Framework могут даже купить новые материнские платы с этими чипами для установки в свои существующие ноутбуки Framework).

Линейка Core 13-го поколения включает Core i5-1350P, Core i7-1360P и Core i7-1370P с vPro, все они используют оперативную память DDR4-3200 и более громкий комплект динамиков на 80 децибел, который впервые был замечен в прошлогоднем Chromebook Framework. Core i5 будет использовать аккумулятор емкостью 55 Вт·ч, в то время как модели i7 будут использовать аккумулятор емкостью 61 Вт·ч. Оба комплекта AMD Ryzen будут использовать существующий комплект динамиков, но будут предлагать более быструю оперативную память DDR5-5600. Модель Ryzen 7 получит большую батарею. Все новые ноутбуки оснащены новым матовым дисплеем (с тем же разрешением и производительностью) и новыми модернизированными петлями, которые легче открывать. (Новые аккумуляторы и дисплеи можно будет приобрести на Framework Marketplace для использования с существующими ноутбуками).

Между Intel и AMD будут различия в портах. Хотя они будут использовать все те же модули, версия Intel имеет четыре порта Thunderbolt 4, а варианты Ryzen будут иметь два порта USB 4, один порт USB 3.2 с DisplayPort и один единственный порт USB 3.2, так что они не все функционально одинаково.

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У Framework уже было несколько вариантов лицевой панели, но их приходилось покупать отдельно. Теперь компания заявляет, что работает над новыми цветами лицевой панели, и что вы сможете выбрать цвет лицевой панели и клавиатуры в версии DIY, когда сделаете заказ в конце этого года. Новые ноутбуки Framework 13 доступны для предварительного заказа сегодня с депозитом в размере 100 долларов США и должны быть отправлены в мае. Готовые варианты будут начинаться с 1049 долларов США с предустановленной Windows 11, а версия DIY Edition будет стоить 849 долларов США, поэтому вы можете добавить свою собственную оперативную память, хранилище и ОС. Это небольшое увеличение по сравнению с предыдущими моделями DIY, что связано со стоимостью материалов. Framework сообщает, что Fedora 38 и Ubuntu 22.04 будут полностью поддерживаться как новыми вариантами Intel, так и AMD, и в настоящее время проводится дальнейшее тестирование для Manjaro и Mint.

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