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Цены на твердотельные накопители упали на 15-30% с января 2023
Снижение цен на флэш-память привело к значительному падению цен на SSD
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Цены на твердотельные накопители стремительно падают. Любой, кто следил за рынком в течение последних нескольких месяцев, не должен удивляться. Уже давно известно, что переизбыток флэш-памяти NAND и снижение производственных затрат теперь отображаются на ценах, причем типичное сокращение составляет от 15 до 30 процентов только за последние 60 дней.

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Еще в октябре аналитики предсказывали, что к середине 2023 года цены на накопители упадут на 50 процентов. В то время крупные поставщики, такие как Kioxia и Micron, объявили, что они сократят производство NAND, чтобы снизить поставки. Тем не менее производитель памяти спустя непродолжительное время начнет терять деньги, поддерживая простаивающие производственные мощности. 

Теперь же интересно узнать, насколько за последнее время снизилась цена среднего диска? Чтобы выяснить это, портал Tom’s Hardware взял цены на 21 популярный твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ, а затем сравнил их с их ценой на 3 января (примерно два месяца назад). То же самое проделали и с версиями на 2 ТБ и 4 ТБ, хотя не все диски были доступны с этими более высокими емкостями. 

Снижение цен на твердотельные накопители емкостью 1 ТБТаблица взята с портала Tom’s Hardware

Кажется, самое большое процентное снижение цен произошло на твердотельные накопители емкостью 1 ТБ. Из 21 модели, которую исследовали, 17 имели сегодня более низкие цены, чем 3 января, при этом только один диск подешевел менее чем на 16 процентов, а остальные в среднем на 23 процента. 

Лучшее соотношение цены и качества здесь, безусловно, у WD Black SN770. Этот твердотельный накопитель PCIe 4.0 без DRAM обещает последовательное чтение и запись со скоростью 5150 и 4850 МБ/с и стоит всего 0,06 доллара США за ГБ после снижения цены на 33,3%. Хотя это не самый быстрый накопитель на рынке, он всего на пару шагов отстает от конкурентов, которые стоят на 50–75% дороже за гигабайт.

На самом деле, большинство дисков, цены на которые не снизились, были одними из самых быстрых на рынке: лучший в отрасли Samsung 990 Pro, молниеносный WD Black SN850X и быстрый SK hynix Platinum P41.

Снижение цен на твердотельные накопители емкостью 2 ТБТаблица взята с портала Tom’s Hardware

WD Black SN770 также имеет отличное соотношение цены и качества с емкостью 2 ТБ и стоит всего 6 центов за ГБ после 20-процентного снижения цены. Тем не менее более быстрый Crucial P5 Plus, который стоит всего на несколько долларов дороже, имеет встроенный кэш DRAM, лучшую производительность и с января подешевел на 32,3%. 

Среди твердотельных накопителей с наибольшей производительностью WD Black SN850X является лучшим по цене всего 8 центов за ГБ после 15-процентного снижения цены. Диск имеет скорость последовательного чтения и записи 7300 и 6600 МБ/с и уступает по производительности только очень дорогому Samsung 990 Pro.

Среднее снижение цен среди 19 дисков этой категории составило 15,3%. Здесь мы видим гораздо более скромное снижение цен среди ведущих производителей. Однако можно заметить, что один диск, Samsung 870 Evo с интерфейсом SATA, подорожал на 10 долларов. 

Снижение цен на твердотельные накопители емкостью 4 ТБТаблица взята с портала Tom’s Hardware

Поскольку цены на NAND падают, вполне можно ожидать на рынке больший выбор дисков емкостью 4 ТБ. Однако прямо сейчас только 8 из 21 исследованного диска имели емкость 4 ТБ. 

Среди этих 8 дисков среднее снижение цены составило 15 процентов, и только один диск WD Black SN850X не снизил свою цену вообще. Самая большая скидка была на Kingston KC3000, цена на который снизилась на 25,55%. Но этот быстрый диск, который обещает 7000 МБ/с при последовательном чтении и записи. Не самый дешевый вариант, поскольку его стоимость составляет 10 центов за ГБ. 

Лучший вариант с версией на 4 ТБ на данный момент — это Crucial P3, который стоит всего 5 центов за ГБ. Однако это накопитель PCIe 3.0, и поэтому его максимальная скорость последовательного чтения и записи ограничена 3500 и 3000 МБ/с. За немного большую сумму вы можете получить Crucial P3 Plus, который повышает производительность до 5000 и 4200 МБ/с.

Нижняя граница

Сейчас самое время купить SSD, потому что цены существенно упали. Однако есть неплохая вероятность, что цены будут снижаться еще больше. 

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Если вы собираете недорогую сборку, достаточно легко получить фирменный высококачественный твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ менее чем за 60 долларов, и это просто удивительно в то время, когда цены на многие комплектующие выросли. И если вы хотите добавить дополнительный диск, вы можете сделать это дешевле, чем когда-либо. Будут ли цены значительно ниже? Время покажет. 

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