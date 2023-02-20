По словам исследователя, угроза ИИ для Google больше связана с доходами от рекламы, чем с лидирующей позицией среди поисковых систем

Доминирование Google как самого посещаемого веб-сайта было неоспоримым с тех пор, как в начале 2000-х годов он стал ведущей поисковой системой. Однако теперь эта позиция может столкнуться с самой большой угрозой из-за появления новых чат-ботов с искусственным интеллектом (ИИ), таких, как ChatGPT, которые могут отвечать на вопросы людей в Интернете.

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Google противостоит этому, разрабатывая собственный ИИ. Но у его чат-бота Bard не самое удачное начало. В этом месяце реклама Google показала, что Bard дал неточный ответ на вопрос о космическом телескопе Джеймса Уэбба.

Кроме того, быть самым популярным веб-сайтом в мире означает гораздо больше, чем престиж, а именно невероятное богатство от доходов от рекламы. Но недавние внезапные изменения в технологическом ландшафте создали неопределенность для таких компаний, как Google.

Поток доходов от рекламы, который способствовал ее успеху, больше не может быть чем-то само собой разумеющимся. Если чат-боты с искусственным интеллектом, такие как ChatGPT, начнут размещать рекламу, это может сократить лидирующие позиции Google в мире рекламы в поисковых системах.

Люди часто полагаются на Google безоговорочно, настолько, что люди могут не переходить по ссылкам выше первой страницы результатов поиска Google. Но появление новых платформ ИИ показало, что поиск в том виде, в каком мы его знаем, необязательно должен заканчиваться набором упорядоченных ссылок на веб-сайты. Вместо этого, как показывают чат-боты, это может принять форму разговора.

Однако эту тему не обошли споры. Высказывались опасения, что это может привести к проблемам, связанным с плагиатом или, что еще хуже, к потере работы и дохода для множества профессий, от юристов до журналистов.

Исполнительный директор OpenAI, разработавшей ChatGPT, заявил, что компания разрабатывает инструменты, помогающие обнаруживать текст, сгенерированный искусственным интеллектом. В видеоинтервью он добавил: «Мы слышим от учителей, которые по понятным причинам очень нервничают по поводу влияния этого на домашнюю работу. Мы также много слышим от учителей, которые говорят: «Вау, это невероятный личный репетитор для каждого ребенка».

Лингвист и активист Ноам Хомски назвал использование инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, «способом избежать обучения». С поисковыми системами нам больше не нужно вспоминать знания, мы можем просто искать готовые ответы. Теперь, с ИИ, проблема будет заключаться в том, можем ли мы сомневаться в ответах, которые получаем.

Этот сдвиг парадигмы в том, как мы получаем доступ к знаниям и взаимодействуем с ними, идет гораздо дальше, чем эти опасения по поводу того, как мы ищем, и поднимает вопросы о модели доходов Google, которая сыграла важную роль в удержании Google на вершине индустрии.

Когда-то популярные поисковые системы, такие как Ask Jeeves, Lycos и Excite, стали «также ранами» Интернета, поскольку Google стал синонимом слова «поиск». Соглашение 2000 года между более популярной тогда Yahoo! для размещения Google в качестве поисковой системы по умолчанию, обеспечил международный статус поисковой системы.

С каждым результатом поиска Google приходил обязательный спонсируемый контент, который помог компании вырасти до того места, где она находится сегодня.

Годовой доход Google продолжает расти из года в год, потому что два десятилетия назад он освоил поиск лучше, чем его вышеупомянутые конкуренты. Его способность так лаконично сочетать эту услугу с получением дохода от рекламы во многом является причиной того, что он смог сдержать конкурентов, таких как Microsoft Bing.

Если вы хотите, чтобы ваша компания или продукт отображались в результатах веб-поиска, то Google — это то, что вам нужно. Компания вложила доход от рекламы в создание массивной инфраструктуры для обработки миллиардов поисковых запросов, а также в размещение множества популярных облачных инструментов, таких как Google Mail, Drive, и приобретение таких платформ, как YouTube. Платформа для обмена видео оказалась особенно выгодной инвестицией с точки зрения получения дохода от рекламы.

Огромный масштаб Google означает, что его доминирование продолжится. Но как только доход от рекламы начнет перетекать на новые платформы ИИ, которые возвращают результаты со спонсируемым контентом, он может сократиться.

Ключом к дальнейшему успеху Google будет освоение искусственного интеллекта и включение его в свои сервисы. На данный момент нет никаких сомнений в том, что Google справится с трафиком.

Вопрос о том, приближаются ли новые претенденты, такие как ChatGPT, к обработке того же количества запросов, что и Google, остается открытым. Доказательства тому, что это не так, поскольку в начале года у ChatGPT были различные проблемы, когда он не мог принимать новых пользователей или выполнять запросы из-за избыточного спроса.

ChatGPT — это платформа, которая в последнее время привлекла наибольшее внимание средств массовой информации. Тем не менее это могут быть признанные конкуренты, такие как Bing, которые в конечном итоге создают самую большую головную боль для Google. Bing — третья по величине поисковая система в мире после Google и Baidu.

Эта позиция может измениться с запуском собственного поиска ИИ, который, несомненно, принесет больше дохода для уже существующей компании. В отличие от Google, Microsoft не так сильно зависит от доходов от рекламы благодаря своей бизнес-модели, которая диверсифицирована по программному обеспечению, оборудованию и облачным вычислениям.

По данным службы потребительских и рыночных данных Statista, доходы Google от рекламы в последние годы упали, но по-прежнему составляют 80% доходов компании. Многие могут считать Google поисковой системой, но в основном это рекламная компания, построенная на базе поиска.

Без этого дохода от рекламы компания не смогла бы добиться многих своих предыдущих успехов, таких как приобретение YouTube в 2006 году или помощь в разработке мобильной платформы Android. Неспособность Google запустить несколько платформ социальных сетей высветила слабости компании и оставила дверь открытой для таких компаний, как Facebook и ее материнская компания Meta*, чтобы получить огромную долю доходов.

У Facebook также будут опасения, что Bing и новые стартапы переманят маркетологов к тому, что, вероятно, станет множеством новых инструментов знаний об искусственном интеллекте. Однако, если Google не сможет освоить поиск ИИ так же, как Lycos и Excite не смогли развить свой ранний успех, мы можем обнаружить, что будем гораздо меньше гуглить и гораздо больше общаться в чате.

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