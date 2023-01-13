В многочисленных сообщениях российских СМИ утверждается, что Intel, прекратившая вести бизнес в России и Беларуси из-за санкций США, введенных в связи со спецоперацией в Украине, возобновила загрузку драйверов и программного обеспечения внутри страны. После введения санкций США российские пользователи не могли загружать программное обеспечение Intel. В отчетах также указывается, что Microsoft теперь незаметно повторно включила автоматические обновления Windows 11 для российских пользователей.
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Источники сообщают, что Intel изначально блокировала загрузку программного обеспечения в России, но компания восстановила доступ во второй половине прошлого года. Это оправдывает заявление Intel о том, что изменения не были «недавними». Загрузки Intel Driver and Support Assistant (DSA) теперь бесплатно доступны для российских пользователей в связи с гарантийными обязательствами Intel.
В сообщениях российских СМИ указывается, что первоначальная блокировка загрузки Intel началась 25 февраля 2022 года и, по-видимому, основана на географическом местоположении пользователя. Таким образом, как физические лица, так и компании в России не могли получить доступ к загрузкам с официального сайта Intel, поэтому им приходилось подделывать свой IP-адрес с помощью VPN, использовать торренты или искать копии драйверов, хранящиеся на различных форумах. Как сообщают российские СМИ, эксперты утверждали, что блокировки Intel не позволили компании выполнить свои гарантийные обязательства перед российскими пользователями.
CNews сообщает, что по состоянию на 11 января 2023 года он мог получить доступ к порталу загрузки Intel без подмены IP-адресов. Однако пришлось найти раздел загрузки через Яндекс или Google, поскольку основной сайт Intel до сих пор недоступен напрямую.
Интересно, что обновления драйверов доступны только через инструмент автоматической загрузки. Несмотря на то, что программное обеспечение Driver and Support Assistant, которое автоматически устанавливает или обновляет драйверы, находится в свободном доступе для использования, в издании утверждается, что Intel не разрешает прямую загрузку драйверов без предварительной регистрации и создания профиля на веб-сайте Intel, что не разрешено с российского IP-адреса.
В отчетах также утверждается, что Microsoft теперь тихо возобновила разрешение обновлений Windows 11 в стране, хотя она не позволяет загружать операционную систему.
Отчет CNews также приветствует параллельный импорт в страну и связанное с этим распространение легкодоступных продуктов Intel в российских интернет-магазинах.
Параллельный импорт — это импорт на сером рынке, что означает, что он не санкционирован компанией, производящей продукт.