Компания пытается решить проблему с преследованиями с помощью последнего обновления прошивки

Apple обновила свой AirTag, чтобы помочь людям определить, когда неизвестный AirTag находится в непосредственной близости от них. Давно назревшее обновление прошивки является частью усилий компании, направленных на то, чтобы злоумышленникам было труднее злоупотреблять устройством для преследования ничего не подозревающих жертв.

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С тех пор как в отчете The Washington Post о расследовании было освещено использование Apple AirTags для преследования людей, компания подверглась критике за то, что, по-видимому, не предусмотрела защиту от злоупотребления устройствами. Мысль о том, что кто-то может легко разместить AirTag на ничего не подозревающей жертве и иметь возможность точно отслеживать ее, вызывает тревогу. Теперь компания пытается решить проблему с помощью своего последнего обновления прошивки версии 2.0.24 с функцией точного поиска и исправлением ошибки для акселерометра устройства.

Функция Precision Finding даст пользователю возможность «найти неизвестный AirTag», если он обнаружит, что он движется вместе с вами. Он также отправит уведомление пользователю, «когда AirTag, отделенный от своего владельца, путешествует с вами». Найденное устройство начнет издавать звук, достаточно громкий, чтобы его можно было легко обнаружить. Ранее функция точного поиска была доступна только для зарегистрированных устройств владельца.

Наряду с функцией Precision Finding, также есть исправление для акселерометра AirTag. Раньше AirTag не активировался в определенных сценариях. Это исправление поможет iPhone более точно определить, движется ли ваша метка AirTag или неизвестная вместе с вами.

Важно отметить, что эта функция доступна только владельцам iPhone. У пользователей Android есть только базовое приложение Tracker Detect, которое использует ручное сканирование AirTags через различные промежутки времени. Существуют сторонние приложения, такие как AirGuard, которые предлагают автоматическую защиту. Возможно, следующим шагом Apple станет обеспечение того же уровня безопасности для владельцев Android-смартфонов.

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Если вам случится найти AirTag, который был разлучен с его владельцем, первое, что вы должны сделать, это извлечь из него аккумулятор. Это достигается нажатием на центр задней панели и вращением ее против часовой стрелки. Затем вы должны отнести устройство в местный полицейский участок, где серийный номер может помочь идентифицировать владельца.