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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Intel выпустила новую версию драйвера для видеокарт Arc
Intel Arc получили в 1,8 раза более высокую производительность DirectX 9 благодаря новому драйверу графического процессора
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Intel добилась значительного прогресса в производительности DirectX 9 на своих видеокартах Arc Alchemist. Последний драйвер 31.0.101.3959 обеспечивает до 1,8 раза более высокий средний FPS и до 2,3 раза улучшенный FPS 99-го процентиля на Arc A770.

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Когда Arc впервые появился, уже было известно, что видеокарты Intel плохо работают в играх с устаревшими API. Тем не менее Intel обязалась со временем повышать производительность, и производитель микросхем выполнил свое обещание. В результате новый драйвер дисплея Arc обеспечивает существенное повышение производительности в играх с DirectX 9, включая CS:GO, League of Legends, Starcraft 2, Guild Wars 2, Payday 2 и Stellaris.

По сравнению с предыдущим драйвером (31.0.101.3490) новый драйвер v3953 обеспечивает в 1,79 раза более высокий средний FPS в CS:GO при разрешении 1080p с высокими настройками. Это огромный скачок частоты кадров, если сравнивать 177 кадров в секунду на старом драйвере и 318 кадров в секунду на новом драйвере. При разрешении 1440p с ультранастройками ожидается повышения производительности в 1,77 раза. Драйвер v3953 не просто увеличивает частоту кадров. Это также обеспечивает более плавный игровой процесс. На драйвере v3953 Arc A770 продемонстрировал в 2,26 раза более высокий 99-й процентиль FPS при разрешении 1080p и в 2,15 раза при разрешении 1440p.

Тестовая система Intel была довольно стандартной для высококлассного игрового ПК. Он состоял из процессора Core i9-12900K (Alder Lake), 32 ГБ (2x16 ГБ) памяти Dominator Platinum DDR5-5600 C36 и материнской платы Asus ROG Maximus Z690 Hero. Intel использовала Arc A770 для тестирования. Тем не менее Arc A750, Arc A380 или их мобильные аналоги должны получить аналогичные преимущества производительности от драйвера v3959.

Intel объяснила, что современные API, такие, как DirectX 12 и Vulkan, по-прежнему находятся в центре внимания, однако компания предпочитает использовать гибридный подход. 

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Невероятно, чего инженеры Intel смогли добиться с помощью драйвера Arc менее чем за два месяца с момента дебюта графических видеокарт Arc 770. Тем не менее Intel пообещала дальнейшие улучшения для игр на устаревших API, а это означает, что повышение производительности для игр на основе DirectX 10 или DirectX 11 может быть просто вопросом времени.

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