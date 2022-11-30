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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
В сети появилась предполагаемая утечка тестов процессора Apple M2 Max
Сможет ли этот процессор стать сердцем нового MacBook Pro?
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Тесты для необъявленного, но почти наверняка реального M2 Max от Apple появились в результатах Geekbench, на котором показан 12-ядерный процессор с тактовой частотой 3,54 ГГц и 96 ГБ оперативной памяти. По слухам, чип, который будет использоваться в будущих моделях MacBook Pro и Mac Studio, предлагает небольшое увеличение производительности по сравнению с существующим M1 Max, если результаты Geekbench окажутся верными.

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Результаты Geekbench 5 относятся к компьютеру Mac14,6, работающему на невыпущенном программном обеспечении macOS 13.2. Он набрал 1853 балла в одноядерном режиме и 13855 в многоядерном. Если это правда, это немного разочаровывает, так как восьмиядерный MacBook Pro M2 набирает 1899 в том же одноядерном тесте. Тем не менее большее количество ядер в машине M2 Max позволяет ему вырваться вперед в многоядерном рейтинге: M1 набрал 8737 баллов (отставание на 5000 баллов). Тем не менее все Mac M-класса превосходят Intel iMac 2020 года с Core i7-10700K с тактовой частотой 3,8 ГГц с результатом 1250 в одноядерном тесте и 8157 в многоядерном.

Репортаж тайваньского портала DigiTimes утверждает, что Apple перейдет от текущего 5-нм процесса TMSC M2 к 3-нм узлу для M2 Pro. Конечно, Apple не объявила об этой разработке, но, как сообщается, производственные мощности в TSMC были забронированы Apple еще летом. 

Чипы M1 предыдущего поколения в конечном итоге были доступны в четырех вариантах: vanilla, Pro, Max и Ultra, причем чипы более высокого уровня имели больше ядер и более мощные графические процессоры. В то время как Mac mini, iMac, MacBook Air, несколько MacBook Pro и iPad Pro получили базовые чипы, большинство MacBook Pro поставляются с M1 Pro или M1 Max, новый Mac Studio может быть оснащен M1 Ultra, представляющий собой два склеенных чипа M1 Pro. В то время как M1 имеет восемь или 10 ядер ЦП, различия между чипами в основном выражаются в количестве ядер графического процессора и объеме оперативной памяти в упаковке.

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Вполне разумно ожидать, что M2 пойдет по тому же пути, и пока мы видели M2 только в MacBook Air 2022 года и одной модели MacBook Pro (а также iPad Pro). Ожидается, что процессор будет использоваться во всей линейке компьютеров Mac, даже, возможно, в Mac Pro, который по-прежнему является устройством только на Intel.

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