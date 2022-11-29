В этом поколении нет цифрового линейного регулятора напряжения

Согласно ответу оверклокера Asus Shamino на форумах ROG, Технология Intel DLVR (цифровой линейный регулятор напряжения) отключена в процессорах Raptor Lake текущего поколения. Технология была отключена Intel на заводе.

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Ответ был сделан в ответ на вопрос пользователя форума ROG, почему набор функций DLVR исчезает в Z690 Hero UEFI, на что Shamino ответил, что в инженерных образцах чипов Raptor Lake DLVR включена и работает, но она была отключена в процессе разработки. В результате Asus решила оставить поддержку DLVR нетронутой в BIOS на тот случай, если Intel решит вернуть эту функцию в архитектуре/поколении ЦП будущего.

DLVR очень тесно связана с технологией встроенного регулятора напряжения Intel FIVR. Intel запатентовала эту технологию в начале этого года и подтвердила ее существование в архитектуре процессора Raptor Lake. DLVR могла бы снизить энергопотребление процессора Raptor Lake на 25%, если бы Intel включила ее.

Проще говоря, DLVR находится внутри кристалла ЦП и помогает регулировать мощность, работая параллельно со стабилизаторами напряжения на материнской плате. Внедрив цифровой регулятор так близко к ЦП, можно уменьшить пульсации напряжения, что снизит энергопотребление. В патенте Intel говорится, что VID процессора, напряжение, запрашиваемое процессором, может быть снижено на целых 160 мВ. Поскольку мощность пропорциональна квадрату напряжения, отсюда и снижение мощности на 20-25%.

Согласно сообщению на форуме, у Asus есть несколько настроек DLVR для управления поведением цифрового регулятора на Z690 Hero: автоматический, включенный и отключенный. Существует также опция «Включение режима обхода CPU DLVR». Неясно, в чем могла быть разница между режимами «отключено» и «обход», но эта функция была включена в процесс разработки.

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Также неясно, почему Intel решила отключить DLVR во время разработки Raptor Lake. Есть подозрения, что технология была слишком сырой, по крайней мере, для конкретной реализации в Raptor Lake. Автоматическая настройка напряжения потенциально может вызвать проблемы, если она не работает полностью исправно.