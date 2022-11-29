Графический процессор Nvidia AD103 достиг 3615 МГц

Компания Galax опубликовала в Твиттере пост о новом мировом рекорде по разгону, достигнутом с использованием одной из новейших графических карт. Команда Galax OC обратила свое внимание на GeForce RTX 4080 и добилась тактовой частоты графического процессора 3615 МГц, что, как утверждается, на 40% выше, чем базовая тактовая частота. Причем для установки рекорда использовалась не флагманская версия видеокарты, как, например, бренд «HOF» (Зал славы), поскольку в настоящее время такого SKU RTX 4080 нет. Вместо этого команда OC использовала более «бюджетную» версию Galax RTX 4080 Serious Gamer (SG) 1-Click OC.

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В исходном посте, к сожалению, не хватает подробностей, а только мировая рекордная тактовая частота по сравнению с заводской и предустановленной настройкой Galax 1-Click OC. Около двух недель назад Galax была в новостях из-за того, что ее RTX 4090 HOF поставила мировой рекорд в HWBot с тактовой частотой, превышающей 3,8 ГГц. Предполагается, что GeForce RTX 4080 SG подверглась такому же уровню экстремального охлаждения.

В настоящее время Galax продает четыре видеокарты GeForce RTX 4080: SG и Metal Master, причем оба SKU предлагают обычный вариант и вариант OC. Galax RTX 4080 SG немного дороже версии Metal Master, вероятно, из-за необычного дизайна охлаждения.

Стандартная GeForce RTX 4080 SG / OC оснащена тремя вентиляторами, пока что обычными, но оснащенными дополнительным 102-мм вентилятором на выходе. В маркетинговых материалах дополнительный вентилятор описывается как 1-Clip Booster 2.0. Без дополнительного вентилятора видеокарта имеет толщину 66 мм, но его установка может добавить еще 20 мм.

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Будет ли Galax выпускать RTX 4080 HOF, может зависеть от судьбы этой видеокарты второго уровня в розничной торговле. В сети есть отчеты, которые предполагают, что интерес потребителей к RTX 4080 довольно слаб. И это в то время, которое должно быть одним из лучших периодов для их продажи. Nvidia и партнерам, возможно, придется скорректировать цены, чтобы сделать этот продукт жизнеспособным. Перекупы, возможно, также обожглись при скупке видеокарт из-за контраста спроса между RTX 4090 и 4080. Если это произойдет, Galax может исключить затраты времени и усилий на создание версии HOF.