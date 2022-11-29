Компания Galax опубликовала в Твиттере пост о новом мировом рекорде по разгону, достигнутом с использованием одной из новейших графических карт. Команда Galax OC обратила свое внимание на GeForce RTX 4080 и добилась тактовой частоты графического процессора 3615 МГц, что, как утверждается, на 40% выше, чем базовая тактовая частота. Причем для установки рекорда использовалась не флагманская версия видеокарты, как, например, бренд «HOF» (Зал славы), поскольку в настоящее время такого SKU RTX 4080 нет. Вместо этого команда OC использовала более «бюджетную» версию Galax RTX 4080 Serious Gamer (SG) 1-Click OC.
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В исходном посте, к сожалению, не хватает подробностей, а только мировая рекордная тактовая частота по сравнению с заводской и предустановленной настройкой Galax 1-Click OC. Около двух недель назад Galax была в новостях из-за того, что ее RTX 4090 HOF поставила мировой рекорд в HWBot с тактовой частотой, превышающей 3,8 ГГц. Предполагается, что GeForce RTX 4080 SG подверглась такому же уровню экстремального охлаждения.
В настоящее время Galax продает четыре видеокарты GeForce RTX 4080: SG и Metal Master, причем оба SKU предлагают обычный вариант и вариант OC. Galax RTX 4080 SG немного дороже версии Metal Master, вероятно, из-за необычного дизайна охлаждения.
Стандартная GeForce RTX 4080 SG / OC оснащена тремя вентиляторами, пока что обычными, но оснащенными дополнительным 102-мм вентилятором на выходе. В маркетинговых материалах дополнительный вентилятор описывается как 1-Clip Booster 2.0. Без дополнительного вентилятора видеокарта имеет толщину 66 мм, но его установка может добавить еще 20 мм.
Будет ли Galax выпускать RTX 4080 HOF, может зависеть от судьбы этой видеокарты второго уровня в розничной торговле. В сети есть отчеты, которые предполагают, что интерес потребителей к RTX 4080 довольно слаб. И это в то время, которое должно быть одним из лучших периодов для их продажи. Nvidia и партнерам, возможно, придется скорректировать цены, чтобы сделать этот продукт жизнеспособным. Перекупы, возможно, также обожглись при скупке видеокарт из-за контраста спроса между RTX 4090 и 4080. Если это произойдет, Galax может исключить затраты времени и усилий на создание версии HOF.