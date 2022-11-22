Склады в США, Канаде, Великобритании, Германии и Китае забиты RTX 4080

Несколько источников по всему миру предполагают, что видеокарты GeForce RTX 4080 продаются не так, как надеялась Nvidia. Если проверить отчеты из США, Канады, Великобритании, Германии и Китая, то на всех этих основных рынках продажи графических процессоров RTX 4080, мягко говоря, вялые.

реклама

Многие отчеты не скрывают своей критики продаж Nvidia RTX 4080, называя их ужасными. Другие предпочитают подчеркивать самую большую проблему с этой видеокартой, а именно то, что цена слишком высока по сравнению с предыдущими моделями GeForce xx80. Увеличение цен на поколения достигло отметки 71%.

Начиная с США, на старых форумах HardOCP есть ряд интересных сообщений о розничных запасах RTX 4080. Например, было отмечено, что вскоре после выпуска RTX 4080 запасы в MicroCenter увеличились, и последние данные показывают, что у этого розничного продавца все еще доступно 1227 единиц. Это довольно плохие розничные цифры для недавно выпущенного графического процессора Nvidia и только второй выпущенной потребительской видеокарты Ada Lovelace.

Newegg и Amazon между тем в основном состоят из сторонних реселлеров с более высокими ценами. Это ожидаемо, поскольку спрос на онлайн-покупки, как правило, выше, чем в любом отдельном магазине. Но стоит отметить, что даже в Интернете цены на 4080 начинаются на 18% выше рекомендованной производителем розничной цены Nvidia, тогда как цена на 4090 начинается более чем на 40% выше рекомендованной розничной цены.

В Канаде компания Hardware Canucks заметила аналогичную ситуацию в отношении высокого уровня запасов. В твите канадский технический сайт проводит параллель между RTX 4080 и AMD Radeon RX 6500 XT. Небольшой графический процессор AMD был примечателен тем, что после запуска он был в наличии повсюду, несмотря на то, что феномен крипто-майнинга на графических процессорах все еще процветал.

Несколько ритейлеров в Великобритании подверглись критике со стороны OC3D относительно уровня запасов RTX 4080. На момент написания статьи только RTX 4080 Founders Edition под брендом Nvidia, похоже, была в дефиците в Великобритании. Источник в Великобритании обвиняет несоответствие между производительностью и ценой в плохих показателях продаж. Он считает, что ситуацию исправит только снижение цены на RTX 4080.

В Германии можно наблюдать аналогичные отчеты о продажах RTX 4080. Редактор Hardware Luxxe Андреас Шиллинг говорит, что количество продаж через сообщество сайта «чертовски мало». Он также намекает, что большой запас видеокарт серии GTX 16 / RTX 30 (около 7500 единиц в Германии) означает, что геймеры и энтузиасты не отчаянно нуждаются в обновлении RTX 40 в настоящее время.

Компания PC Games Hardware в Германии отметила, что после удачных первых дней для ритейлеров (быстрые продажи и высокие цены) дела пошли на спад. Все крупные немецкие ритейлеры теперь имеют запасы RTX 4080, а рынок подержанных видеокарт выглядит оживленным.

Сегодня PCGH.de предоставил интересное обновление в виде обзора RTX 4080. Менее 1% (500+) респондентов считают, что цена RTX 4080 справедлива, при этом самый популярный вариант опроса предполагает, что цена завышена на 500 евро. Другими словами, респонденты хотят получить настоящую замену RTX 3080 по той же цене.

Китайские покупатели, похоже, также не вдохновлены GeForce RTX 4080. HKEPC из Гонконга сообщает, что после быстрого темпа продаж RTX 4090 розничные продавцы стремились запастись RTX 4080, но толпы покупателей не материализовались. Это связано с тем, что покупатели с большим бюджетом собираются собрать относительно небольшую сумму дополнительных денег и вместо этого купить RTX 4090.

Вывод

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Помните, что первые дни и недели после выпуска любой долгожданной видеокарты должны приходиться на пик спроса. Более того, мы находимся в самом начале традиционного сезона предпраздничных покупок , когда во многих торговых точках уже проходят распродажи в честь Черной пятницы. Сообщения о вялых продажах в такое время еще более усугубляют ценовое решение Nvidia: RTX 4080 (1199 долларов) стоит на несколько сотен долларов дороже, чем RTX 3080 (699 долларов).