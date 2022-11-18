Производитель бесшумных ПК Fully Silent PCs представил новую открытую тестовую сборку, которая оснащена графической картой Intel Arc A380 с пассивным охлаждением. Судя по всему, установка была несложной, поскольку пассивный кулер Arctic Accelero S1 15-летней давности стыковался с печатной платой Intel Arc без каких-либо модификаций или использования специальных кронштейнов.
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Графические карты Intel Arc A380 с TDP 75 Вт — это почти предел для беспроблемного пассивного охлаждения. Самая быстрая доступная в настоящее время видеокарта с пассивным охлаждением, о которой известно, — это Palit GeForce GTX 1650 KalmX. Arc A380 ненамного опережает GTX 1650 в играх, но обладает некоторыми привлекательными современными преимуществами кодирования мультимедиа для создателей контента.
Fully Silent PCs показали, что видеокарта была оснащена старым радиатором Arctic Accelero S1 без каких-либо модификаций. Бесшумный сборщик ПК сообщил, что монтажные отверстия на печатной плате видеокарты Intel, расположенные на расстоянии 53 мм, идеально совпали с пассивным кулером Arctic, поэтому регулировочные скобы не понадобились.
Было бы здорово увидеть некоторые тепловые тесты с пассивным охлаждением Arc A380. Fanless Tech сообщил, что Мэтт, владелец Fully Silent PCs, работает над получением этих информативных данных прямо сейчас. На сайте говорится, что готовая сборка будет открытого типа, а обновления с показаниями температуры будут предоставляться.
Если посмотреть на изображения, представленные как Fully Silent PC, так и Fanless Tech, пассивный кулер для графического процессора от Arctic находится рядом с намного большим по размерам пассивным блоком охлаждения для процессора.
На изображениях видно, что используемый Arc A380 подключен к 6-контактному разъему питания. Некоторые модели рассчитаны на мощность более 75 Вт, поэтому для максимальной производительности необходим дополнительный разъем, но на рынке есть модели без 6-контактных разъемов.
Будем надеяться, что Fully Silent PCs будут иметь некоторый успех с пассивным охлаждением Arc A380, и будет интересно узнать о каких-либо настройках, которые реализованы для достижения приемлемой производительности без дросселирования. Некоторые сравнения Arc A380 с активным охлаждением в той же системе также приветствуются.