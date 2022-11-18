Еще один запуск графического процессора, еще одна возможность для спекулянтов быстро заработать

Недавно Nvidia выпустила свою новую видеокарту GeForce RTX 4080, которая примерно на 50 процентов быстрее, чем ее предшественница GeForce RTX 3080, что легко делает ее одной из лучших доступных видеокарт. RTX 4080 поступила в продажу рано утром в среду, при этом Best Buy распродала Founders Edition и партнерские видеокарты за считанные минуты, в то время как Newegg продержался примерно час, прежде чем все видеокарты закончились.

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Учитывая ограниченную доступность, на торговых площадках уже появились спекулянты, чтобы перепродать видеокарты втридорога. Хотя у Newegg нет видеокарт RTX 4080 для продажи напрямую клиентам, продавцы на его торговой площадке продают их с большими наценками. Например, Gigabyte Aero OC GeForce RTX 4080 продается по цене 1299 долларов, но один продавец указывает, что видеокарта в наличии стоит 1688 долларов. Для справки: флагманская RTX 4090 Founder Edition имеет рекомендованную производителем розничную цену в 1599 долларов. У того же продавца есть MSI Ventus GeForce RTX 4080 на складе с наценкой 357 долларов по сравнению с розничной ценой.

Вскоре после того, как RTX 4080 поступила в продажу, на торговой площадке eBay появилось около 20 объявлений по цене от 1699 долларов и выше. На момент написания этой статьи было 163 предложения видеокарт RTX 4080, самой дешевой из которых является Zotac GeForce RTX 4080 Trinity по цене 1564,95 долларов США. Для справки, розничная цена этой видеокарты составляет 1199 долларов. Видеокарты, такие как Gigabyte Gaming OC GeForce RTX 4080, продаются по цене 1269 долларов, но спекулянты eBay просят целых 2099 долларов. Все эти продавцы утверждают, что видеокарты у них в руках и готовы к отправке.

К сожалению, пока нет данных о производстве RTX 4080, поэтому неизвестно, является ли причиной большой ажиотаж или же их просто мало завезли. С учетом сказанного может пройти некоторое время, прежде чем мы увидим стабилизацию цен на RTX 4080.

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Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, — это то, насколько большой успех произведут AMD Radeon RTX 7900 XT и RTX 7900 XTX, когда появятся на рынке. Ранее в этом месяце AMD анонсировала свои видеокарты RDNA 3 следующего поколения, и они поступят в продажу 12 декабря. AMD позиционирует RX 7900 XTX как прямого конкурента RTX 4080, и это будет интересная битва, учитывая, что рекомендованная производителем розничная цена первой составляет 999 долларов. RX 7900 XT еще дешевле — 899 долларов.

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Если новые модели от AMD окажутся достаточно производительными, Nvidia, возможно, придется пересмотреть свою ценовую позицию в будущем.