Новый бета-драйвер спасает пользователей от снижения пропускной способности памяти на 17%

Intel выпустила обновление драйвера для видеокарт, устраняющее проблему с частотой памяти на графических процессорах Arc A770. На новом драйвере Arc A770 теперь работает на номинальной частоте памяти GDDR6 2187 МГц, что обеспечивает общую пропускную способность памяти 560 Гбит/с.

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Проблема была обнаружена ранее на этой неделе порталом VideoCardz. Обнаружилось, что несколько пользователей на Github сообщают о более низких, чем ожидалось, тактовых частотах памяти на своих графических процессорах A770. Тактовые частоты должны были работать на частоте 2187 МГц, но по какой-то причине пострадавшие пользователи обнаружили, что вместо этого их графические процессоры работают с постоянной частотой памяти 2000 МГц.

Эта разница может показаться не такой уж большой, но на самом деле падение на 187 МГц весьма существенно и приводит к снижению тактовой частоты на 9% и колоссальному падению пропускной способности памяти на 17%, с 560 Гбит/с до 512 Гбит/с. Это может привести к заметному снижению производительности в играх, интенсивно использующих шину памяти графического процессора.

Компания устранила проблему с помощью бета-версии графического драйвера Arc 31.0.101.3793, которую можно загрузить уже сейчас. Примечания к патчу подтверждают, что ошибка частоты памяти исправлена на дискретных видеокартах серии Arc A700. К счастью, это также гарантирует, что проблема не связана с BIOS или прошивкой графического процессора, что, по мнению некоторых, может иметь место.

Помните, что драйвер находится в стадии бета-тестирования, поэтому будьте готовы столкнуться с другими потенциальными ошибками. Этот драйвер также содержит пять дополнительных исправлений, в том числе ошибку окружающего затенения в Marvel's Spider-Man Remastered, из-за которой AO может повреждаться при использовании HBAO+ или без AO. Другое включает PayDay 2, где может произойти повреждение текстур при прицеливании.

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Еще один баг вращается вокруг искажения цвета в Resident Evil Village. Intel исправила повреждение текста в Age of Empire 2 и 3 Definite Edition, и, наконец, устранила проблемы с производительностью в Topaz Video Enhance AI с графическими процессорами Arc A380.