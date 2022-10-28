Данное решение позволяет подключить охлаждение SSD к основной системе жидкостного охлаждения

Немецкий производитель охлаждения Alphacool выпустил новое решение, позволяющее предотвратить перегрев даже самого горячего твердотельного накопителя M.2 NVMe. Новый HDX Pro Water компании добавляет вышеупомянутое устройство хранения (только форм-фактор 2280) в контур жидкостного охлаждения вашего ПК. Большинство пользователей сочтут решения воздушного или жидкостного охлаждения излишними для твердотельных накопителей в 2022 году, но по мере появления новых накопителей PCIe Gen5 M.2 NVMe вскоре может быть рекомендовано активное охлаждение для обеспечения устойчивой производительности.

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Что касается нового предложения от Alphacool, то оно не имеет RGB-подсветки и различных побрякушек в пользу практичности. Дизайн Alphacool из никелированной латуни не должен выглядеть неуместным в большинстве ПК, собранных самостоятельно. На фотографии ниже вы можете увидеть, как он установлен в системе на базе MSI Z690 как часть существующего контура жидкостного охлаждения.

Охлаждающий блок HDX Pro Water M.2 от Alphacool совместим с любым существующим твердотельным накопителем M.2 в форм-факторе 2280, поэтому вы можете использовать его, например, на накопителе PCIe Gen 3.0 или 4.0. Также совместимы твердотельные накопители с односторонними компонентами или чипами NAND с обеих сторон. Для установки он поставляется с тремя термопрокладками 2280, причем более толстая (3 мм) используется для нижней стороны твердотельных накопителей с компонентами только на верхней стороне.

Чтобы добавить его к жидкостному контуру, Alphacool предлагает вход и выход, совместимые со шлангом 5/3 мм (поставляется шланг из ПВХ 3 мм). Alphacool рекомендует пользователям использовать это охлаждение для SSD только в системах с прозрачными жидкостями водяного охлаждения, поскольку иные жидкости склонны к засорению или иному повреждению таких устройств водяного охлаждения, как радиаторы, насосы, кулеры и т. д.

В своей рекламной и пользовательской документации Alphacool не делает конкретных заявлений об охлаждающей способности HDX Pro Water. Пример температуры до и после не приводится, но в нем четко указано, что продукт предназначен для сдерживания троттлинга в течение значительно более длительного периода времени, когда устройство находится под нагрузкой.

Твердотельные накопители M.2, которые подключаются через интерфейс PCIe Gen 5.0, в этом году привлекли внимание многих заголовков, как и мощные радиаторы, воздушные кулеры и даже жидкостные системы, предназначенные для этой задачи. Хотя эти твердотельные накопители следующего поколения рекламируются с феноменальной скоростью передачи данных, при длительных нагрузках они могут перегреваться, и пользователи будут испытывать троттлинг. Общеизвестно, что именно контроллер M.2 PCIe Gen 5.0 SSD, а не микросхемы памяти, нагревается быстрее всего.

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Alphacool HDX Pro доступен по цене 49,98 евро.