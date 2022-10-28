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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Alphacool выпустила жидкостное охлаждение HDX Pro Water для SSD M.2 2280
Данное решение позволяет подключить охлаждение SSD к основной системе жидкостного охлаждения
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Немецкий производитель охлаждения Alphacool выпустил новое решение, позволяющее предотвратить перегрев даже самого горячего твердотельного накопителя M.2 NVMe. Новый HDX Pro Water компании добавляет вышеупомянутое устройство хранения (только форм-фактор 2280) в контур жидкостного охлаждения вашего ПК. Большинство пользователей сочтут решения воздушного или жидкостного охлаждения излишними для твердотельных накопителей в 2022 году, но по мере появления новых накопителей PCIe Gen5 M.2 NVMe вскоре может быть рекомендовано активное охлаждение для обеспечения устойчивой производительности.

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Что касается нового предложения от Alphacool, то оно не имеет RGB-подсветки и различных побрякушек в пользу практичности. Дизайн Alphacool из никелированной латуни не должен выглядеть неуместным в большинстве ПК, собранных самостоятельно. На фотографии ниже вы можете увидеть, как он установлен в системе на базе MSI Z690 как часть существующего контура жидкостного охлаждения.

Охлаждающий блок HDX Pro Water M.2 от Alphacool совместим с любым существующим твердотельным накопителем M.2 в форм-факторе 2280, поэтому вы можете использовать его, например, на накопителе PCIe Gen 3.0 или 4.0. Также совместимы твердотельные накопители с односторонними компонентами или чипами NAND с обеих сторон. Для установки он поставляется с тремя термопрокладками 2280, причем более толстая (3 мм) используется для нижней стороны твердотельных накопителей с компонентами только на верхней стороне.

Чтобы добавить его к жидкостному контуру, Alphacool предлагает вход и выход, совместимые со шлангом 5/3 мм (поставляется шланг из ПВХ 3 мм). Alphacool рекомендует пользователям использовать это охлаждение для SSD только в системах с прозрачными жидкостями водяного охлаждения, поскольку иные жидкости склонны к засорению или иному повреждению таких устройств водяного охлаждения, как радиаторы, насосы, кулеры и т. д.

В своей рекламной и пользовательской документации Alphacool не делает конкретных заявлений об охлаждающей способности HDX Pro Water. Пример температуры до и после не приводится, но в нем четко указано, что продукт предназначен для сдерживания троттлинга в течение значительно более длительного периода времени, когда устройство находится под нагрузкой.

Твердотельные накопители M.2, которые подключаются через интерфейс PCIe Gen 5.0, в этом году привлекли внимание многих заголовков, как и мощные радиаторы, воздушные кулеры и даже жидкостные системы, предназначенные для этой задачи. Хотя эти твердотельные накопители следующего поколения рекламируются с феноменальной скоростью передачи данных, при длительных нагрузках они могут перегреваться, и пользователи будут испытывать троттлинг. Общеизвестно, что именно контроллер M.2 PCIe Gen 5.0 SSD, а не микросхемы памяти, нагревается быстрее всего.

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Alphacool HDX Pro доступен по цене 49,98 евро.

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#ssd #alphacool
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