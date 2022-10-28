Также обновление добавляет поддержку множества новых игр

Nvidia запустила новый драйвер Game Ready для пользователей Windows 10 и Windows 11, который обеспечивает оптимизацию для нескольких новых игр и поддержку DLSS 3.0 для популярного F1 22. Графические процессоры RTX 3060 Ti Plus GDDR6X и RTX 3060 8 ГБ.

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Sackboy: A Big Adventure, Victoria 3 и WRC Generations — официальная игра FIA WRC — все они получают официальную поддержку и оптимизацию в драйвере Nvidia GeForce Game Ready версии 526.47 — WHQL. Sackboy — культовая и прекрасно стилизованная игра для Sony PlayStation, которая вчера вышла на ПК. На ПК с GeForce геймеры смогут воспользоваться преимуществами Nvidia DLSS 2, чтобы повысить частоту кадров в 2,5 раза, снижаемую отражениями, тенями и эффектами окружающего затенения с трассировкой лучей.

Другие новые поддерживаемые игры включают Victoria 3, грандиозную стратегию по построению общества, которая берет свое название от Викторианской эпохи, таким образом, находится в захватывающем 19 веке. Между тем, WRC Generations претендует на звание «наиболее полного, реалистичного и требовательного симулятора ралли». Он включает в себя все автомобили чемпионата WRC 2022 года для вашего удовольствия от раллийного вождения (релизы 3 ноября).

Если вам нравится играть в F1 22 и у вас есть видеокарта серии GeForce RTX 40, вам может быть приятно узнать, что этот новый драйвер также добавляет в игру опции DLSS 3. Racer от Codemasters и Electronic Arts может похвастаться графическими украшениями, такими как непрозрачные отражения с трассировкой лучей, прозрачные отражения, окружающее затенение и тени, поэтому реализация DLSS 2 как никогда кстати, однако говорят, что введение DLSS 3 обеспечит 4K гейминг 120 кадров в секунду на графических процессорах RTX 40. Обновление для добавления поддержки DLSS 3 в игру F1 22 выйдет 31 октября.

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Наконец, новый драйвер добавил оптимальные настройки GeForce Experience еще для восьми игр, а также несколько обычных исправлений ошибок, о которых вы можете прочитать в примечаниях к выпуску.