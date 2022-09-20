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Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер опроверг слухи о прекращении разработки видеокарт
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Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер опроверг слухи о том, что Intel прекращает разработку графических процессоров. В твите Гелсингер написал, что он получил свой личный A770 от главы Intel по графике Раджи Кодури и что компания сейчас готовит первую партию карт A770, готовых к розничной продаже.

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Как только A770 появится на рынке, это станет важным шагом для Intel. Компания поставляет мобильные графические процессоры Arc для ноутбуков, хотя они есть только в нескольких моделях. Arc 380 был первой моделью запущенной в Китае, однако нее были проблемы с драйверами и плохие отзывы.

Это привело к слухам о том, что Intel откажется от графических процессоров на фоне новостей о том, что в 2023 году Intel может выйти из большего числа предприятий. На прошлой неделе Кодури отмахнулся от слухов, и теперь Гелсингер обещает, что модель A770 все же будет выпущена.

Но тут возникает закономерный вопрос: где же будут выпущены новые видеокарты? A380 был только в Китае, и пока неизвестно, повторит ли A770, первая карта Intel, предназначенная для геймеров, судьбу предшественницы или компания представит свои графические процессоры Alchemist в Соединенных Штатах, Европе и других международных рынках.

За прошедшие несколько лет мы столкнулись с серьезной нехваткой компонентов, из-за которой появление третьего конкурента в отрасли казалось необходимостью. Тогда-то Intel и объявила, что собирается выпустить собственные графические процессоры. 

Этот твит появился в связи с тем, что цены на графические процессоры от Nvidia и AMD нормализуются, часто падая ниже рекомендованной розничной цены, поскольку Ethereum перешел на Proof-of-stake. Кроме того, ожидается, что Nvidia объявит по крайней мере о некоторых видеокартах серии RTX 40 завтра во время осенней презентации GTC 2022.

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Тем не менее усиление конкуренции может стать очень полезным. Intel ранее заявляла, что Arc A770 обеспечивает более высокую производительность трассировки лучей, чем GeForce RTX 3060 при разрешении 1080p на ультра-настройках. Кажется, Intel не будет конкурировать со сверхпроизводительными устройствами, однако, возможно, сможет стать хорошим конкурентом в среднеценовом сегменте, найдя баланс между ценой и производительностью.

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#intel #arc alchemist #arc #arc a770
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