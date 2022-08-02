Пользователь Baidu «Xiaochun» утверждает, что разогнал грядущий процессор Intel Raptor Lake до 6,0 ГГц

Пользователь Baidu «Xiaochun» утверждает, что разогнал процессор Intel Raptor Lake до 6,0 ГГц.

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Опытный образец 16-ядерного процессора Intel Core i7-13700K недавно был замечен работающим на частоте 6 ГГц. Но вот появились скриншоты разгона флагманской модели i9-13900K, достигшей тех же показателей частоты. Технически оба процессора очень похожи, за исключением того, что Intel Core i9 имеет вдвое больше эффективных ядер (16 против 8) и более высокий предел PL2.

Скриншот, опубликованный Xiaochun, показывает i9-13900K ES2, работающий на частоте 6,0 ГГц при напряжении 1,546 В. Он набирает 976 баллов в одноядерном тестировании, встроенном в инструмент CPU-Z:

Тот же пользователь также разместил этот скриншот. Было сказано, что для достижения тактовой частоты 6085 МГц не требуется никакого экзотического решения для охлаждения. Комплекта охлаждения AIO было достаточно, но температура и энергопотребление показывают, что это состояние простоя. Он упомянул, что процессор может набрать 1000 баллов в тесте CPU-Z, если предположить, что эффективные ядра не включены.

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Этот образец i9-13900K кажется немного медленнее, чем 13700K с отключенными эффективными ядрами. Вероятно, это всего лишь вопрос времени, когда в сети появится скриншот с еще более высокими часами.