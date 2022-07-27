В обновлении добавлена технология шумоподавления AMD Noise Suppression и оптимизация OpenGL

AMD выпустила новую версию драйвера Adrenalin Edition 22.7.1 для владельцев видеокарт Radeon. Новая версия драйвера поставляется с долгожданной технологией AMD Noise Suppression и оптимизацией OpenGL.

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Технология AMD Noise Suppression позволяет уменьшать фоновый шум, когда вы разговариваете с кем-то или играете в свою любимую многопользовательскую игру. Технология работает с устройствами ввода и вывода на базе AMD. Еще одно требование — у вас должна быть система на базе процессора Ryzen серии 5000 (Vermeer) или новее.

Данная технология удаляет шум с вашего микрофона и микрофона на другом конце. Эта функция доступна в последней версии программного обеспечения Adrenalin Edition 22.7.1 на вкладке «Аудио и видео», где вы можете включить ее на входе, выходе или обоих устройствах. Когда у вас открыта игра или программа для общения, переключите устройство ввода или вывода на «AMD Streaming Audio Device» и наслаждайтесь четким общением.

Еще одним важным улучшением обновления 22.7.1 является повышение производительности OpenGL. Это хорошая новость для пользователей, играющих в игры на основе OpenGL, например, Minecraft. По оценкам AMD, с этой версией драйвера частота кадров в Minecraft повышается на 90% в сравнении с предыдущей версией 22.6.1.

Согласно внутренним тестам AMD, Minecraft при разрешении 4K и настройках Fabulous с чипом Ryzen 7 5800X3D Radeon RX 6750XT продемонстрировала улучшение частоты кадров на 90%. Напротив, Radeon RX 6800 XT обеспечивает на 92% более высокую частоту кадров. Кроме того, Radeon RX 6950XT предлагает хороший прирост до 89%.

AMD также с гордостью сообщает, что Radeon Super Resolution (RSR) теперь поддерживает графические процессоры Radeon RX 5000 и RX 6000, установленные в ноутбуки. Кроме того, эта функция теперь совместима с полноэкранным режимом в играх. Теперь вы можете настроить это в фирменном ПО AMD Adrenaline.

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И последнее, но не менее важное: AMD улучшила Radeon Boost — функцию, которая адаптивно снижает разрешение игры при обнаружении быстрого движения на экране для лучшей производительности. Теперь Radeon Boost будет лучше работать в играх, включая Elden Ring, Resident Evil Village и Valorant.