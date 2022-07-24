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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
ASRock выпустит игровые мониторы с технологией AMD FreeSync Premium и частотой 165 Гц
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ASRock готовится выйти на рынок мониторов с несколькими игровыми моделями. Как заметил пользователь Twitter momomo_us, PG34WQ15R и PG27FF станут первыми игровыми мониторами известного производителя и будут поставляться с поддержкой AMD FreeSync Premium.

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AMD включила ASRock PG34WQ15R и PG27FF в список производителей мониторов, поддерживаемых FreeSync. Префикс «PG» в названиях моделей предполагает, что ASRock будет продавать мониторы в рамках продуктовой линейки Phantom Gaming (PG), предназначенной для геймеров.

PG34WQ15R поставляется с 34-дюймовой панелью VA с разрешением 3440x1440. Монитор имеет частоту обновления 165 Гц. Конечно, для нужно будет использовать DisplayPort из-за высокого разрешения. Максимальная поддерживаемая частота обновления через HDMI составляет 100 Гц. Небольшая фотография PG34WQ15R доступна в корейской лицензионной заявке, демонстрирующей монитор с изогнутой конструкцией. Похоже, что TPV Electronics (Fujian) Co., Ltd производит PG34WQ15R для ASRock.

С другой стороны, PG27FF имеет 27-дюймовый IPS-дисплей. Монитор имеет более распространенное разрешение 1920x1080 и щеголяет частотой обновления 165 Гц. Неважно, используете ли вы порт DisplayPort или порт HDMI в качестве вывода, поскольку в любом случае получаете 165 Гц. Реестр в DCP (Digital Content Protection) показывает, что можно ожидать как минимум три варианта PG27FF: PG27F15R, PG27FF1A и PG27F15R2A. На данный момент мы неизвестно, в чем разница между четырьмя моделями.

PG34WQ15R и PG27FF имеют технологию AMD FreeSync Premium. Кроме того, оба монитора поддерживают компенсацию низкой частоты кадров (LFC) и не менее 120 Гц при разрешении 1080p. Геймеры часто упускают из виду LFC, но эта функция гарантирует, что монитор поддерживает плавный игровой процесс, когда частота кадров в игре падает ниже минимальной частоты обновления монитора. Минимальная частота обновления для PG34WQ15R и PG27FF составляет 48 Гц.

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Цены и доступность PG34WQ15R и PG27FF неизвестны. Тем не менее PG34WQ15R — это монитор премиум-класса, который, вероятно, будет достаточно дорогим.

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