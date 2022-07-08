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В сети появилась утечка характеристик AMD EPYC Genoa Zen 4 с моделями до 96 ядер
Информацию опубликовал известный блоггер Yuuki_AnS
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Известный блоггер по аппаратному обеспечению опубликовал список процессоров AMD EPYC серии 9000 «Genoa» с количеством ядер до 96, которые в настоящее время тестируются различными партнерами AMD. Список включает более десятка SKU, некоторые из которых уже имеют номера моделей и готовы к производству, а остальные пока являются инженерными образцами (ES). 

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В настоящее время партнеры AMD тестируют 18 различных моделей процессоров EPYC серии 9000 Genoa на базе микроархитектуры Zen 4. Список был опубликован Yuuki_AnS, известным блоггером по аппаратному обеспечению, имеющим доступ к новому и редкому оборудованию и послужным списком в сфере распространения точной информации.  

Линейка образцов, которые партнеры AMD проверяют, тестируют и оценивают, включает модели с 16, 24, 32, 48, 64, 84 и 96 ядрами, а также 64–384 МБ кэш-памяти L3. Учитывая большое количество ядер и целевые приложения, эти процессоры будут работать на частотах от 2,0 ГГц/2,15 ГГц до 3,60 ГГц/3,80 ГГц. Эти новые процессоры будут иметь расчетную тепловую мощность (TDP) от 260 Вт до 360 Вт (некоторые инженерные образцы рассчитаны на 400 Вт) и будут использовать совершенно новый 6096-контактный сокет AMD SP5 с максимальным TDP 400 Вт и пиковой мощностью 700 Вт.

Пожалуй, самое удивительное в утечке то, что AMD планирует радикально изменить схему именования EPYC. Вместо гипотетической серии 7004 (которая соответствовала бы текущей схеме AMD) процессоры AMD EPYC следующего поколения под кодовым названием Genoa будут принадлежать к серии 9000, что немного удивительно. 

Тем не менее AMD предложит процессоры EPYC на базе Zen 4c под кодовым названием Bergamo, предназначенные для гипермасштабируемых облачных центров обработки данных, наряду с процессорами EPYC на базе Zen 4 под кодовым названием Genoa для традиционных центров обработки данных и серверов. Так что, возможно, пришло время изменить схему нумерации моделей, чтобы отразить разницу между позиционированием и микроархитектурой.

Хотя информация от Yuuki_Ans в основном всегда была точной, однако информация все же является предварительной и может измениться к тому времени, когда серверные процессоры AMD нового поколения появятся на рынке. Кроме того, он не является официальным источником, так что относитесь к данным в таблице с долей скептицизма.

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