Dying Light 2 неплохо зарекомендовала себя с момента запуска. Игра разошлась тиражом более 5 миллионов копий. Разработчик Techland обязуется поддерживать игру долгие годы. Недавно было отложено первое крупное сюжетное DLC для игры до сентября, но теперь вышел патч 1.4, который, среди прочего, привносит долгожданный фоторежим.
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После многочисленных просьб разработчики решили внедрить в игру фоторежим. Воспользоваться функцией можно будет в одиночном режиме в большинстве ситуаций. Однако из-за сложной механики паркура фоторежим может быть недоступен в некоторых позах, либо при определенной последовательности действий.
Также есть целый ряд исправлений мелких ошибок, перечисленных здесь. В их числе и некоторые забавные, такие как испытание на основе крикета, которое, по-видимому, запускало игроков без биты, необходимой для его завершения, а также «отсутствующие элементы управления контроллером в версии игры для ПК», по-видимому, теперь восстановлены. Techland несколько скромно хвастается тем, что, помимо всего перечисленного, патч включает «1491 другое незначительное исправление».
Dying Light — одна из наиболее всесторонне поддерживаемых игр. Techland идет по тому же пути и уже выпустила несколько обновлений для сиквела, включая набор доспехов и оружия в стиле Peacekeeper, а также Новая игра +.