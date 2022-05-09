Noctua сотрудничала с Asus для производства графической карты Nvidia GeForce RTX 3080 с собственным охлаждением. VideoCardz поделился первыми изображениями этого второго совместного продукта Asus x Noctua, и со многих точек зрения он практически неотличим от своего предшественника. К счастью, на коробке ясно видно, что это RTX 3080, а задняя панель претерпела значительные изменения. Как всегда, к подобным неофициальным утечкам стоит относиться с долей скептицизма.
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Предполагаемый бокс-арт предполагает, что компании объединились, чтобы выпустить RTX 3080 10 ГБ, и нет никаких доказательств того, что будет версия, построенная на более новой конфигурации 12 ГБ. Сразу видно, что со стороны вентилятора новая модель выглядит идентично версии RTX 3070. Источник считает, что в этом отношении они идентичны, оба имеют общую толщину.
Доступные порты включают тройной DisplayPort 1.4 и двойной HDMI 2.1. Это та же конфигурация, что и у предыдущей видеокарты Asus x Noctua, но с немного другим расположением портов на задней панели. Новая модель оснащена двумя 8-контактными разъемами питания, как и ее предшественница.
Самым большим свидетельством изменений под кожухом охлаждения является задняя пластина. На новой задней панели видна модифицированная и более прочная скоба для крепления графического процессора на нижней стороне печатной платы. Все вентиляционные отверстия на задней панели также выглядят солиднее.
VideoCardz обнаружил, что новая Asus x Noctua GeForce RTX 3080 продается в Европе по цене 1150 евро (1215 долларов) — на 250 евро (264 доллара) больше, чем версия RTX 3070.