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Сегодня у держателей Биткойн плохой день, так как культовая криптовалюта упала почти на 5%. Bloomberg сообщает, что падение, которое мы наблюдали за последние 24 часа, привело к тому, что Биткойн (BTC) достиг самого низкого уровня с июля 2021 года. 

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В последний раз BTC достиг отметки в 30 000 долларов в июле 2021 года. Однако в ноябре 2021 года он поднялся до максимума, достигнув пика почти в 69 000 долларов. Если посмотреть на сегодняшнюю цену, которая на момент написания статьи колеблется около 33 000 долларов, то снижение цены примерно на 30% по сравнению с лучшей ценой в 2022 году или снижение на 50% по сравнению с максимумом ноября 2021 года.

В то время как Bloomberg сравнивает снижение стоимости криптовалюты с фондовым рынком, в 2022 году акции показали себя лучше, упав в среднем всего на 10%. Между тем, золото, популярный товар во времена нестабильности, в этом году выросло на 2,5%.

В последние месяцы во многих частях мира наблюдалось инфляционное давление, в первую очередь из-за (но не ограничиваясь) цен на энергоносители и спецоперации России на Украине. Обеспокоенные инфляцией и экономической стагнацией, некоторые государственные банки повысили процентные ставки, поощряя людей делать сбережения и провоцируя глобальный отток капитала из более рискованных инвестиций. Чем выше риск или более спекулятивны инвестиции, тем сильнее они пострадали в последние недели.

Если вы заинтересованы в BTC в качестве инвестиции, вполне естественно задаться вопросом о том, что произойдет в ближайшие несколько дней и недель. Согласно чату Bloomberg с криптоаналитиком, текущий нисходящий тренд не собирается прекращаться. Уровень в 30 000 долларов был выделен как возможная точка перегиба. Однако для выхода из нисходящего тренда потребуется убедительный отскок от этого значения.

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Там, где лидирует BTC, Ethereum (ETH), несомненно, будет в тренде, и стоит отметить, что эта криптовалюта, занимающая особое место в сердцах GPU-майнеров, сегодня также упала примерно на 5% до 2385 долларов. Более того, оценка ETH снизилась на 34% с начала 2022 года и на 50% по сравнению с историческим максимумом ноября 2021 года (4865 долларов).

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#биткоин #bitcoin #ethereum #крипотовалюта
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