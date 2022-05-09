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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Intel Arc A370M догнал Nvidia RTX 3050 Mobile в официальных тестах
Судя по тестам, А370М не такой уж и медленный
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Несмотря на бесчисленные слухи о том, что Intel Arc A370M будет конкурировать только с графическими процессорами предыдущего поколения, он намного быстрее, чем многие думали. Согласно новым официальным тестам от PCWorld, A370M может конкурировать с мобильным графическим процессором Nvidia RTX 3050 в играх и приложениях для повышения производительности.

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Intel Arc A370M был выпущен около двух месяцев назад и представлял собой один из продуктов Intel начального уровня в серии графических процессоров Arc 3, сопровождаемый более дешевой Arc A350M. Arc A370M имеет 8 ядер Xe и графическую частоту 1550 МГц. Максимальный объем памяти составляет 4 ГБ с модулями GDDR6 и 64-битной шиной. Мощность графического процессора будет составлять от 35 до 50 Вт, в зависимости от модели ноутбука.

Тестирование проводилось на ноутбуке MSI Summit E16 Flip Evo с эталонным дизайном Intel A370M. Ноутбуки RTX 3050, представленные в тестах, включают HP Spectre x360 и Asus Vivobook Pro 15 OLED.

В 3DMark Time Spy ноутбук A370M набрал впечатляющие 4405 баллов, опередив ноутбуки RTX 3050, включая ноутбук HP Spectre с 3772 баллами и Vivobook Pro с 4396 баллами.

В Shadow of the Tomb Raider A370M превзошел ноутбук HP Spectre RTX 3050, выдав в среднем 59 кадров в секунду при разрешении 1080P при самых высоких настройках. RTX 3050 выдавал только 50 кадров в секунду.

Metro Exodus Enhanced Edition была еще одной игрой, протестированной PCWorld: на этот раз A370M проиграла RTX 3050. A370 набрала 19 кадров в секунду, а 3050 — 22 кадра в секунду. Без сомнения, невоспроизводимая частота кадров может быть связана с требованиями трассировки лучей, предъявляемыми в этой конкретной версии Metro Exodus.

Тем не менее хорошая новость заключается в том, что Intel A370M может играть в игры с трассировкой лучей, если вы действительно этого хотите. С FSR или будущими технологиями масштабирования Intel XeSS не удивительно, если на A370M будет играбельный FPS с включенной трассировкой лучей.

Intel A370M удалось опередить RTX 3050 на 53 секунды в приложении Topaz Video Enhanced AI, а время выполнения составило всего 134 секунды. RTX 3050 был немного впереди — 187 секунд. 

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Тестирование PCWorld — хорошая новость для новых графических процессоров Intel. Тест показывает, что даже продукты начального уровня не так медленны, как многие думали, и могут работать наравне с последними графическими процессорами Nvidia RTX 3050. 

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