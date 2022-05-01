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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Radeon RX 6750 XT RX 6650 XT появились в магазине электроники во Франции
Обе модели представляют собой дизайн Asus Dual без каких-либо излишеств
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Французская розничная сеть магазинов, продающих компьютеры, компоненты и электронику, добавила два обновленных графических процессора AMD RDNA2 со статусом «на складе». PC21.fr добавил видеокарты Radeon RX 6650 XT и RX 6750 XT под брендом Asus. Эти видеокарты должны быть выпущены в ближайшее время вместе с новой Radeon RX 6950 XT, частью долгожданного обновления RDNA2. Эта видеокарта должна стать последней моделью видеокарт серии RDNA2, после чего AMD перейдет к серии RDNA3. Специалист по аппаратному обеспечению momomo_us обнаружил коды продуктов, по которым были найдены эти списки.

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Однако данные о видеокартах в магазине несколько скудноваты. Так, например, в них нет фотографий продуктов. Тем не менее любой, кто ищет видеокарту в 2022 году, будет хорошо знаком с простым дизайном кулера Asus Dual, который есть у обеих видеокарт.

Еще одним существенным упущением в списках являются какие-либо технические характеристики — там нет даже нескольких характеристик, чтобы подтвердить утечки и слухи, которые ходят вокруг них.

Вероятно, самое интересное в объявлениях заключается в том, что они предлагают купить эти видеокарты уже сегодня, с доставкой в течение 24 либо 48 часов, и что у них общие цены. 

Если попытаться добавить обе видеокарты в корзину, то все работает нормально. Однако цены на эти модели явно не привлекательные, поскольку рынок во многих отношениях возвращается к норме.

PC21 продает Asus Dual Radeon RX 6650 XT по цене 559 евро с НДС (600 долларов). Между тем, Asus Dual Radeon RX 6750 XT доступен по цене 864 евро с НДС (930 долларов). 

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Стоит сравнить текущие цены на продукты Radeon RX 6600 XT и RX 6700 XT, которые можно приобрести у одного и того же продавца. Radeon RX 6600 XT MECH 2X 8G OC от MSI доступен по цене 468 евро с НДС (500 долларов), а MSI Radeon RX 6700 XT MECH 2X 12G OC стоит 824 евро с НДС (885 долларов). НДС во Франции составляет 20%.

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