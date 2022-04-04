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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Монитор Lenovo Legion Y25-30 с частотой 280 Гц поступит в продажу в мае этого года
Предварительная цена - 340 долларов
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Монитор Legion Y25-30 изначально был представлен Lenovo на выставке CES 2022 вместе со многими другими новинками компании, например, обновленными игровыми ноутбуками и т.д. Этот дисплей предлагает довольно заманчивые характеристики для геймеров, которых пока еще устраивает разрешение 1080p в 2022 году. Хотя некоторые фанаты киберспорта решительно придерживаются 1080p, есть признаки того, что может произойти сдвиг в сторону мониторов 1440p.

Вкратце, это 24,5-дюймовый IPS-монитор с быстрым откликом, быстрым обновлением (до 280 Гц с FreeSync Premium), хорошей цветовой гаммой и сертификацией VESA DisplayHDR 400. Он также имеет вспомогательный набор функций, таких как два динамика, USB-хаб и прочная полностью регулируемая подставка. Ниже даны полные характеристики.

Согласно источнику, новый игровой монитор Lenovo Legion Y25-30 поступит в продажу в США, начиная с мая. Цена ожидается в районе 340 долларов. Также не стоит путать этот новый монитор FreeSync Premium с существующей версией G-Sync под названием Legion Y25g-30, которая работает на частоте до 360 Гц и продается по более высокой цене в 549 долларов.

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Если цена на Y25-30 действительно будет менее 350 долларов, то этот монитор по праву может стать популярным выбором геймеров.

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4
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разгоняй.. и нужно 77+10 герц запасом.. так что дотягивает..
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И всего 3 картинки, статью на телефоне накалякал раз гиперссылок нет, пока комп не работал))
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ващет ученые пишут что там 87 достаточно.. а хомяки говорят что видят даже 1000 герц.. так что хз..
Монитор Lenovo Legion Y25-30 с частотой 280 Гц поступит в продажу в мае этого года
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22:53
да вот эти https://www.youtube.com/watch?v=bPqNhpsawF0
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