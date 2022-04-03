Просто нажмите кнопку, чтобы заставить генерального директора Intel Пэта Гелсингера подпрыгнуть

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Intel разрабатывает и производит целый ряд полупроводников, включая x86 и FPGA, дискретные графические адаптеры, карты Wi-Fi и так далее. Но знаете ли вы, что Intel также является разработчиком и издателем игр? Технически это так, и последняя новинка — это Pixel Pat, 8-битная ретро-игра.

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Да, это не AAA-проект. Однако технически это игра с очень простым управлением, в которую можно играть в браузере. Нужно просто нажать кнопку, чтобы заставить генерального директора Intel Пэта Гелсингера подпрыгнуть или нажать дважды, чтобы он прыгнул еще выше.

На самом деле это своего рода образовательно-развлекательная игра. По мере того как вы прыгаете, пытаясь избежать ошибок, пыли и ловушек, вы будете собирать пластины и «узнавать о вехах и инновациях», разработанных Gelsinger и Intel на протяжении многих лет.





«#PixelPat не остановить (особенно когда он в костюме кролика). Наша новая 8-битная игра — это захватывающий спринт по заводу по производству микросхем, а также путешествие в прошлое, чтобы отпраздновать первый год @PGelsinger в качестве генерального директора Intel», — объясняет компания в Twitter.

Например, «Март 2021: Пэт пересматривает стратегию Intel с помощью IDM 2.0» и «1981: Пэт присоединяется к группе разработчиков процессоров i386».

Поиграть можно здесь.

Processor Pioneers

Также Intel несколько месяцев назад выпустила браузерную игру под названием Processor Pioneers. Как и Pixel Pat – это забавный и потенциально образовательный способ провести время.

«В этой игре вы отправитесь в прошлое, когда Intel только открывала завод по производству чипов (или «Fab», как они его называют) в Алохе, штат Орегон. И нам понадобится ваша помощь!», – гласит описание игры.

Игра начинается с выбора одного из трех игровых персонажей: Физик (начните с дополнительного колеса и возможности делать ремонт), Инженер-химик (получите дополнительные очки в конце игры) и Венчурный капиталист (начните с дополнительных очков).

Причем очки здесь играю ключевую роль: вам нужно закончить игру, по крайней мере, с 86 очками (отсылка на x86). Поэтому вам придется сбалансировать их расходы на припасы. Начинаете Вы со 150 баллов и можете тратить их в магазине Гордона Мура на различные товары.

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Ознакомиться с игрой можно здесь.