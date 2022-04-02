Benchleaks недавно обнаружил в Geekbench 5 тесты нового процессора Ryzen 5 5500

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Совсем недавно компания AMD выпустила новые модели процессоров семейства Ryzen 5000. В этой статье речь пойдет о Ryzen 5 5500.

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Пользователь Benchleaks недавно обнаружил в Geekbench 5 тесты нового процессора Ryzen 5 5500, который дает представление об однопоточной и многопоточной производительности новинки. Некто протестировал процессор на базе материнской платы компании MSI – MEG X570 Godlike.

Судя по тестам, в однопоточном тесте Ryzen 5 5600G опережает Ryzen 5 5500 на 4,4 %. Однако в многопоточном тесте разрыв стал еще меньше: Ryzen 5 5600G показал результаты всего 1,3 % лучше Ryzen 5 5500.

Однако если сравнивать его с процессорами от Intel, то тут результат явно не в пользу AMD. Intel Core i5-12400 быстрее Ryzen 5 5600X, так что, что Ryzen 5 5500 не сможет тягаться с шестиядерным чипом серии Alder Lake. Если сравнивать показатели, то процессор от Intel в однопоточном тесте на 20% лучше Ryzen 5 5500, а в многопоточном – на 17,2%.

AMD оценивает Ryzen 5 5600 в 199 долларов, а Ryzen 5 5500 — в 159 долларов. После недавнего снижения цен Ryzen 5 5600X стал продаваться по цене 224,99 долларов. Потребуется более одного теста Geekbench, чтобы определить, является ли Ryzen 5 5500 новым народным бюджетным процессором. Не будем забывать, что у Intel также есть Core i5-12400F, который стоит 179,99 долларов, так что в этом ценовом диапазоне большая конкуренция.

Обладая знаменитыми ядрами Zen 3 от AMD, Ryzen 5 5500 соответствует шестиядерной конфигурации с 12 потоками. Такая компоновка уже достаточно длительное время является успешной, поэтому менять ее пока смысла нет. Конфигурация ядра аналогична Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600. Однако между тремя SKU Ryzen 5 есть некоторые очень существенные различия.

Ryzen 5 5500 имеет только 16 МБ кэш-памяти L3, тогда как Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600 имеют кэш-память L3 объемом 32 МБ. Поэтому можно с уверенностью предположить, что в Ryzen 5 5500 используется монолитный кристалл, как в APU Ryzen 5 5600G. Чип для Ryzen 5 5500 может быть дефектным кристаллом, который не подходит для Ryzen 5 5600G, или же кристаллом с отключенным iGPU.

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Хотя модели линейки AMD Ryzen 5 имеют TDP 65 Вт, тактовые частоты варьируются от одной модели к другой. Ryzen 5 5500 имеет базовую тактовую частоту 3,6 ГГц и тактовую частоту в Boost 4,2 ГГц. Это на 100 МГц ниже базовой частоты Ryzen 5 5600X и на 400 МГц ниже его частоты в Boost.