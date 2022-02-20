Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Mozilla удалила классический предварительный просмотр печати из Firefox
Остался один вариант вернуть классический предварительный просмотр печати — использовать Firefox ESR, пока он не обновится до новой версии
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Пользователи Firefox, обновившие веб-браузер до версии 97, возможно, заметили, что Mozilla удалила из браузера классическую опцию предварительного просмотра перед печатью.

реклама


Разработчики представили новый интерфейс предварительного просмотра в Firefox 81, выпущенном 10 августа 2020 года, но добавили в Firefox возможность восстановления классического предварительного просмотра браузера. Некоторые пользователи так и сделали, и для них был восстановлен классический вариант.

Выпуск Firefox 97 удалил эту опцию и заставил всех пользователей использовать новый интерфейс предварительного просмотра перед печатью.

Различия между обоими режимами существуют, несмотря на то, что оба имеют общие функции. Новый предварительный просмотр открывается как наложение на существующую страницу, старый — в новом отдельном окне. Что касается опций, некоторые из них, такие, как возможность перехода на определенную страницу или масштабирование пресетов, отсутствуют в новом пользовательском интерфейсе.

Mozilla улучшила новый режим предварительного просмотра с момента первого выпуска. Были добавлены несколько отсутствующих функций, в том числе печать упрощенной версии веб-страницы или улучшенная читаемость на небольших экранах. Читаемость веб-страницы при отображении в новом интерфейсе предварительного просмотра печати по-прежнему не идеальна, особенно на небольших дисплеях или когда окно браузера не развернуто на весь экран.

Кроме того, упрощенный формат иногда не работает. На следующем снимке экрана показана проблема.

Основное намерение Mozilla состояло в том, чтобы унифицировать предварительный просмотр печати в Firefox для всех настольных платформ. Диалоговое окно печати теперь похоже на диалоговое окно Google Chrome и других браузеров на основе Chromium, что подходит для пользователей, которые используют оба браузера или переходят с одного браузера на другой.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Количество пользователей Firefox, которые восстановили старую функцию предварительного просмотра перед печатью после того, как Mozilla внесла изменение в браузер, неизвестно, но большинство пользователей, затронутых этим изменением, не оценят его. Остался один вариант — переключиться на Firefox ESR, так как он включает классическую настройку предварительного просмотра до тех пор, пока она не будет заменена следующей версией Firefox ESR. Firefox 91.x ESR прекратит поддержку в сентябре 2022 года.

#обновление #mozilla #браузеры #браузер #обновления #mozilla firefox
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В диспетчере задач Windows 11 появился новый режим эффективности для отдельных процессов
Проблема 100-й версии — почему ваш браузер может перестать работать
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Среднебюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – серия GeForce GTX 1660 со скидками до 32%
62
Видеокарты дешевеют – некоторые модели NVIDIA в США уже стоят дешевле рекомендованной цены – HU
28
Виталик Бутерин готов к наступлению криптозимы и рассказал о преимуществах дешёвого Эфира
76
Курс Биткоина обвалился ниже $40 000, а эксперты ожидают падения ниже $30 000 в ближайшие недели
41
Опубликованы цены и характеристики Samsung Galaxy A23, Galaxy A53 и Galaxy M33
2
На сайте AMD уже есть страница с характеристиками процессора Ryzen 7 5800X3D
34
AMD Ryzen 2000 не будет поддерживать приложения Android на Windows 11
38
Для запуска Android-приложений на Windows 11 рекомендуется использовать ПК с 16 Гбайт оперативной памяти
22
Новый проект колонии на Марсе позволит защитить будущих обитателей от радиации
5
Как стать миллионером купив мемную криптовалюту – изучаем советы экспертов РБК
4
Поставки видеокарт GeForce RTX 4000 будут массовыми – NVIDIA уже перевела TSMC $9 млрд
57
Центробанк неожиданно опубликовал законопроект о полном запрете криптовалюты на территории РФ
131
Xiaomi выпустила большой февральский сборник прошивок MIUI 12 и MIUI 12.5 для 58 актуальных смартфонов
2
Драйвер AMD Adrenaline 22.22.2 повышает производительность в играх до 24%
12
Mozilla ответила на проблему с Firefox версии 100
6
Опубликован список смартфонов Xiaomi, которые получат обновление Android 13
+
Портал Electronics Hub составил рейтинг самых критикуемых в мире технологических продуктов
2
В Intel перешёл из AMD крупный специалист по дискретной графике
28
Житель французского города Мессанж случайно отключил мобильную связь и интернет в своём округе
6
Gigabyte представила блок питания, поддерживающий видеокарты с интерфейсом PCI Express 5.0
14

Популярные статьи

Ретроклокинг: LGA 775 – начало
63
Crysis Remastered: краткий анализ графики и производительности системы i7-8700T + GTX 1070
53
5 мужских инструментов с AliExpress для работы с электрикой и проводкой по низкой цене
6
SSD KingSpec M2 SATA 256 GB - бюджетный универсал
39
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2022
9
Обзор цифрового микроскопа с AliExpress за 13$
14
Противотанковая артиллерия Вермахта. Блицкриг
34
Как самостоятельно заменить термопасту в ноутбуке
18
Субвариант Omicron BA.2: что известно о новом о стелс-штаме
41
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть первая
2

Сейчас обсуждают

Hacknir
20:00
вот и причина ничего не обновлять еще год+
Процессоры Intel Raptor Lake могут стать быстрее до 15% в однопотоке и до 40% в многопотоке
Павел Кузнецов
19:59
Он просто гей. А чего добился ты?
Виталик Бутерин готов к наступлению криптозимы и рассказал о преимуществах дешёвого Эфира
Simon Crebbs
19:59
Оставлю и я свой прогноз, слушайте: однопоточная производительность повысится до 80…150%, а многопоточная – до 300…400%. К Ванге не ходи, так и будет!
Процессоры Intel Raptor Lake могут стать быстрее до 15% в однопотоке и до 40% в многопотоке
Павел Кузнецов
19:59
а потом на прибыль нанимаем BlackWater захватить Украину и поставить президентом моргенштерна. Немножео на пиар Байдену отстегнуть, пусть скажет что это выбор свободных демократических украинцев.
Виталик Бутерин готов к наступлению криптозимы и рассказал о преимуществах дешёвого Эфира
Hacknir
19:59
как эта корона уже зае***
Субвариант Omicron BA.2: что известно о новом о стелс-штаме
Павел Кузнецов
19:57
Главное, что удалось обдурить аналитиков фондов, чтобы те реал стали вкладывать в скамы.
Виталик Бутерин готов к наступлению криптозимы и рассказал о преимуществах дешёвого Эфира
daimos
19:57
Давай, давай, - новый сокет раз в год!! Где-то видел сравнение и прирост производительности за десяток лет, и сколько это стоит
Процессоры Intel Raptor Lake могут стать быстрее до 15% в однопотоке и до 40% в многопотоке
Павел Кузнецов
19:56
классическая финпирамида.
Виталик Бутерин готов к наступлению криптозимы и рассказал о преимуществах дешёвого Эфира
YURKA1205
19:55
чувак майнинг вреден для здоровья, смотри глаза уже затекли видимо. Автор тестил в разрешении 1080р, ты свои мало кому интересны 4к суешь и орешь что игра не прет...нам пофиг на 4к...есть 1080р народн...
Crysis Remastered: краткий анализ графики и производительности системы i7-8700T + GTX 1070
Павел Кузнецов
19:55
Когда редакция решит сделать приличный ресурс. но это фантастика.
Виталик Бутерин готов к наступлению криптозимы и рассказал о преимуществах дешёвого Эфира
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем