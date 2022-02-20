Остался один вариант вернуть классический предварительный просмотр печати — использовать Firefox ESR, пока он не обновится до новой версии

Пользователи Firefox, обновившие веб-браузер до версии 97, возможно, заметили, что Mozilla удалила из браузера классическую опцию предварительного просмотра перед печатью.

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Разработчики представили новый интерфейс предварительного просмотра в Firefox 81, выпущенном 10 августа 2020 года, но добавили в Firefox возможность восстановления классического предварительного просмотра браузера. Некоторые пользователи так и сделали, и для них был восстановлен классический вариант.

Выпуск Firefox 97 удалил эту опцию и заставил всех пользователей использовать новый интерфейс предварительного просмотра перед печатью.

Различия между обоими режимами существуют, несмотря на то, что оба имеют общие функции. Новый предварительный просмотр открывается как наложение на существующую страницу, старый — в новом отдельном окне. Что касается опций, некоторые из них, такие, как возможность перехода на определенную страницу или масштабирование пресетов, отсутствуют в новом пользовательском интерфейсе.

Mozilla улучшила новый режим предварительного просмотра с момента первого выпуска. Были добавлены несколько отсутствующих функций, в том числе печать упрощенной версии веб-страницы или улучшенная читаемость на небольших экранах. Читаемость веб-страницы при отображении в новом интерфейсе предварительного просмотра печати по-прежнему не идеальна, особенно на небольших дисплеях или когда окно браузера не развернуто на весь экран.

Кроме того, упрощенный формат иногда не работает. На следующем снимке экрана показана проблема.

Основное намерение Mozilla состояло в том, чтобы унифицировать предварительный просмотр печати в Firefox для всех настольных платформ. Диалоговое окно печати теперь похоже на диалоговое окно Google Chrome и других браузеров на основе Chromium, что подходит для пользователей, которые используют оба браузера или переходят с одного браузера на другой.

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Количество пользователей Firefox, которые восстановили старую функцию предварительного просмотра перед печатью после того, как Mozilla внесла изменение в браузер, неизвестно, но большинство пользователей, затронутых этим изменением, не оценят его. Остался один вариант — переключиться на Firefox ESR, так как он включает классическую настройку предварительного просмотра до тех пор, пока она не будет заменена следующей версией Firefox ESR. Firefox 91.x ESR прекратит поддержку в сентябре 2022 года.