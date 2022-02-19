Рекомендуемые характеристики Amazon Appstore также включают SSD и 16 ГБ оперативной памяти.

Ранее на этой неделе Microsoft выпустила самое значительное обновление для Windows 11. Она представила улучшения для панели задач, переработанный медиаплеер и обновленный Блокнот (с темным режимом). Однако одна из других основных функций — возможность запуска приложений Android в Windows 11 — исключает процессоры AMD Ryzen второго поколения.

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Процессоры AMD Ryzen серии 2000 официально поддерживаются Windows 11, поэтому несколько разочаровывает тот факт, они не поддерживают одну из самых широко разрекламированных новых функций новой OC. Некоторые, возможно, ждали эту функцию с нетерпением, поскольку Amazon Appstore предлагает более 1000 дополнительных приложений и игр для Windows 11.

Если вы перейдете по ссылке во вводном абзаце на официальное сообщение в блоге Microsoft, вы увидите минимальные требования к устройству, указанные ниже:

Microsoft не указала причин для требования спецификации «AMD Ryzen 3000 (минимум)», поэтому, возможно, она думала, что повышение спецификации пройдет незамеченным. Однако, ознакомившись с техническими подробностями реализации слоя совместимости с Android, можно узнать, что он основан на технологии Intel Bridge и, следовательно, на минимальных системных требованиях этой технологии.

Intel пояснила, что технология Intel Bridge будет «поддерживать все платформы x86 (включая платформы AMD)». Однако разница в спецификациях процессорных архитектур Zen+ и Zen 2 сводит на нет поддержку технологии Intel Bridge.

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В приведенной выше таблице требований к устройствам можно также заметить рекомендацию 16 ГБ ОЗУ. Кроме того, пользователи должны устанавливать и запускать свои приложения Amazon Appstore с SSD, а не с жесткого диска, иначе они столкнутся с некоторыми неуказанными проблемами.