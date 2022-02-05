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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
MSI Summit E16 Flip EVO будет оснащен процессором Core i7-12700H и видеокартой Intel Arc A370M
Новая версия ультрапортативного бизнес-ноутбука замечена на веб-сайте PugetBench
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MSI Summit E16 Flip — это ноутбук 2-в-1 с шарнирным механизмом, поворачивающимся на 360 градусов, который превращает его в планшет. Это высококлассный бизнес-ноутбук с экраном с соотношением сторон 16:10, сенсорным вводом и пером. Текущая версия с процессорами Intel Core 11-го поколения предлагает процессоры серии U и графику RTX 3050 Ti.

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Новая модель, которая была замечена HXL и Benchleaks на веб-сайте PugetBench, оснащена процессором с более высоким TDP на основе серии ядер 12-го поколения под кодовым названием Alder Lake-H. Согласно этой утечке, E16 Flip Evo будет оснащен процессором Core i7-12700H с 14 ядрами и 20 потоками. Это процессор с TDP 45 Вт. Также стоит отметить и обновление оперативной памяти: вместо LPDDR4X обновленная модель может стать одним из первых ноутбуков, выпущенных на LPDDR5-6400.


Интересной частью является и новый графический процессор. Вместо использования серии RTX 3050, 2022 E16 Flip EVO поставляется с грядущим мобильным графическим процессором Intel Arc A370M. Однако неясно, насколько лучше будет A370M по сравнению с графическим процессором RTX 3050. Общая оценка в 1034,5 балла основана на тесте PugetBench для Lightroom Classic, который технически не является тестом GPU.

Intel Arc A370M, скорее всего, основан на графическом процессоре DG2-128EU и имеет полноценную кремниевую конфигурацию. Этот мобильный графический процессор оснащен 4 ГБ памяти GDDR6 с 64-битной шиной памяти. Судя по последним утечкам, этот мобильный GPU примерно на 20% медленнее настольной модели Arc A380.

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Что касается даты выпуска и цены, то, к сожалению, ни MSI, ни Intel еще не сделали никаких публичных заявлений.

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