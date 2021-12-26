Одно из ключевых изменений версии поддержка технологии (SBTM), которая позволяет улучшить отображение HDR-контента

До выставки CES 2022 еще чуть больше недели, но многие компании уже дразнят своими новинками. В список таких компаний входит Администратор лицензирования HDMI (LA). Судя по всему, HDMI.org скоро запустит HDMI 2.1a, и одной из новых функций этого формата будет отображение тонов на основе источника (SBTM).

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Чтобы понять, что такое SBTM, нужно понять, что такое отображение тонов. Отображение тонов – это одна из техник, с помощью которых цифровые дисплеи преобразуют данные изображения в визуальный вывод. Чтобы сильно упростить, изображения и видеоданные могут храниться во многих различных форматах, и эти форматы могут не совпадать или «отображаться» напрямую с форматированием, используемым вашим дисплеем. Таким образом, отображение тонов – это процесс, с помощью которого устройство «отображает» «тоны» в исходных данных для окончательного вывода.

Отображение тонов на основе источника позволяет устройствам выполнять отображение тонов отдельно для каждого источника. Эта функция в первую очередь полезна для ПК, особенно для игр. Легко представить себе преимущества SBTM, если учесть рабочий стол Windows с несколькими открытыми приложениями: система может использовать отдельное отображение тонов для оконной игры, окна браузера и текстового редактора. Более того, все это может происходить без вмешательства пользователя или возни с настройками изображения.

Как заявляет HDMI LA, SBTM «не заменяет существующие технологии HDR». Хотя SBTM технически является функцией HDMI 2.1a, это лишь изменение протокола, а потому не требует каких-либо модификаций монитора. Поэтому HDMI LA сообщает, что устройства могут получить SBTM при обновлении прошивки. В то время как обновления прошивки для телевизоров премиум класса являются довольно распространенным явлением, телевизоры более низкого класса и мониторы ПК очень редко получают такие обновления.

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Конечно, хотя SBTM поставляется с HDMI 2.1a, он, как и остальные функции HDMI 2.1, будет необязательным. Это означает, что любой дисплей с надписью HDMI 2.1a может поддерживать или не поддерживать SBTM, и покупатель должен выяснить, действительно ли данный дисплей поддерживает SBTM, или VRR, или FRL, или любую из новых функций HDMI. Производители должны сами перечислять поддержку этих функций.