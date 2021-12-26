Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
В сети появилась первая утечка по поводу Android 13 Tiramisu
Новая функция уведомлений, язык приложений и часы
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Приближается новый год, а значит, не за горами новая версия Android. Увидеть предварительную версию Android 13 «Тирамису» для разработчиков можно будет лишь в 2022 году. А пока первая крупная утечка, связанная с предстоящей версией Android, показывает, что нас ждет.

реклама

Источник с доступом к очень ранней сборке Android 13 предоставил снимки экрана, демонстрирующие новые функции. Имейте в виду, что они взяты из невыпущенной ранней сборки. Поскольку до первой предварительной версии для разработчиков, скорее всего, еще несколько месяцев, а для полной версии – еще больше, некоторые из этих функций могут не попасть в список.

Языки приложений

Как и в большинстве операционных систем смартфонов, языковая поддержка в Android обычно является общесистемной. Однако, похоже, что с Тирамису это изменится, когда появится новая опция «Язык приложения».

Эта функция позволяет пользователям Android выбирать язык для каждого приложения, если разработчики приложения позволяют это. Это означает, что многоязычные пользователи могут использовать английский, например, в качестве системного языка и немецкий для браузера и т.п.

Уведомления о включении

В последнее время уведомления стали немного выходить из-под контроля: каждое устанавливаемое вами приложение стремится вернуть вас к себе путем кучи ненужных уведомлений. В более новых версиях введена важность уведомлений. 

Похоже, что в Android 13 будет функция разрешенного времени для отправки уведомлений. Это сделало бы уведомления очень похожими на iOS. Разрешение на использование местоположения и камеры уже являются дополнительными функциями на Android, и похоже, что то же самое может быть введено для уведомлений в следующем выпуске Android.

Расположение часов на экране блокировки

Наконец, в Android 13 может появиться новая возможность изменять макет экрана блокировки. Прямо сейчас экран блокировки Android 12 отображает часы в двухстрочном макете, когда нет никаких уведомлений, переключаясь при появлении уведомлений на однострочный макет.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Новая настройка позволяет пользователям настраивать часы так, чтобы они всегда отображались одной строкой. Эта функция, по мнению разработчиков XDA, может появиться и в Android 12L.

#android #слухи #слух #android 13 #слив
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Мобильная видеокарта Intel DG2-128EU может получить TDP 35 Вт и конкурировать с NVIDIA RTX 2050
Android 13 позволит устанавливать разные языки в разных приложениях
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 11-й: Control
78
Разработчики Эфира напомнили о приближающемся переходе на PoS и отказе от майнинга на видеокартах
39
Цены на видеокарты вернутся к рекомендованным через 4 года, а майнеры найдут замену Эфиру – Wccftech
147
Хешрейт сети Ethereum перевалил за 1000 TH/s - майнеры продолжают скупать все доступные видеокарты
87
Galaxy S22 Ultra получит улучшенную 108-мегапиксельную камеру с датчиком ISOCELL HM3
1
Стали известны характеристики 50-мегапиксельных камер Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro
3
Telegram хранит сообщения в виде стандартных незашифрованных текстов на своих серверах
16
Процессоры Ryzen 6000 получат поддержку DDR5, мощную графику и будут анонсированы на CES 2022
10
Виталик Бутерин поможет разработчикам Догикоин отказаться от майнинга и перейти на Proof-of-Stake
7
Майнер рассказал о правилах разгона видеокарты и стабильной работе во время добычи Эфира
10
Майнер протестировал видеокарты GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800 XT в играх спустя год на ферме
48
Сотрудники Apple объявили забастовку и просят не покупать продукцию компании на Рождество
48
В Steam появилась страница сборника фанатских ремейков Half-Life Opposing Force и Half-Life Blue Shift
4
Wargaming подала в суд на жителя Екатеринбурга за продажу ботов и читов для World of Tanks и World of Warships
14
Космический телескоп James Webb успешно запущен в космос
7
Появились возможные характеристики AMD Ryzen 9 6900HX и новое название встроенной графики Radeon
7
62% геймеров не смогли купить видеокарту в 2021 году из-за майнеров и высоких цен – 3Dcenter
102
Хакер взломал сервера HP EPYC 9000 для добычи 3.4 миллиона монет криптовалюты Raptoreum
5
Покончив с крупными майнерами, власти Китая начнут бороться с индивидуальными домашними майнерами
34
AMD невольно сравнила ядра процессоров Ryzen Threadripper со сказочными оленями
40

Популярные статьи

Почему я больше никогда не куплю AMD
576
Почему я отказался от покупки флагманских процессоров и продал Core i7-7700K@5 ГГц в 2021 году
161
Мои впечатления о "Матрице: Воскрешение" – Киану Ривз, отсутствие сюжета и непримечательные актёры
74
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10
Minima - самый децентрализованный блокчейн в мире. Поднимаем ноды и участвуем в тестнете
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-A
8
Краткий обзор игры Medal of Honor: Airborne
12
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — KFA2 GeForce RTX 3060 Ti CORE
6
Существование первичных чёрных дыр могло бы объяснить происхождение тёмной материи
24

Сейчас обсуждают

Oleg Yuferov
23:58
6-6.5 из 10. Очень так себе
Мои впечатления о "Матрице: Воскрешение" – Киану Ривз, отсутствие сюжета и непримечательные актёры
Эдгар Кот
23:56
Прям лайкнул)
Цены на видеокарты вернутся к рекомендованным через 4 года, а майнеры найдут замену Эфиру – Wccftech
Дарья Федоркина
23:54
Заглот, убейся об стену!
Майнер рассказал о правилах разгона видеокарты и стабильной работе во время добычи Эфира
Кушайте
23:53
Все буквально в 30сек про автора и материал !
Почему я больше никогда не куплю AMD
Эдгар Кот
23:51
У тебя на картинке биток по 6к баксов. Все еще смешно получается?)
Криптовалюта Toncoin подорожала и стала в 3 раза прибыльнее Эфира после поста Павла Дурова
Эдгар Кот
23:48
Комбустором память проверить можно тоже
Майнер протестировал видеокарты GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800 XT в играх спустя год на ферме
muas
23:48
Фига у тебя крыша течет....вроде еще не весна.
Разработчики Эфира напомнили о приближающемся переходе на PoS и отказе от майнинга на видеокартах
Заур Мунаев
23:48
У меня отвал чипа был на 8800 GTS и 780 ti, ни одна из них не майнила, правда я тогда постоянно играл.
Майнер протестировал видеокарты GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800 XT в играх спустя год на ферме
Кушайте
23:48
С этого надо было начать , теперь ищите сами . Научитесь сперва вежливо спросить , а потом уже обвинять - если не получили ответ , а так вы уже меня обвинили , нет проку и выгоды для меня напрягаться ...
Почему я больше никогда не куплю AMD
BoeHa4aJIbHuK
23:43
Поищи на ютубе ролики про деградацию процессора со временем, наверное видеочипы из того же материала клепаются
Майнер протестировал видеокарты GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800 XT в играх спустя год на ферме
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем