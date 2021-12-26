Новая функция уведомлений, язык приложений и часы

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Приближается новый год, а значит, не за горами новая версия Android. Увидеть предварительную версию Android 13 «Тирамису» для разработчиков можно будет лишь в 2022 году. А пока первая крупная утечка, связанная с предстоящей версией Android, показывает, что нас ждет.

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Источник с доступом к очень ранней сборке Android 13 предоставил снимки экрана, демонстрирующие новые функции. Имейте в виду, что они взяты из невыпущенной ранней сборки. Поскольку до первой предварительной версии для разработчиков, скорее всего, еще несколько месяцев, а для полной версии – еще больше, некоторые из этих функций могут не попасть в список.

Языки приложений

Как и в большинстве операционных систем смартфонов, языковая поддержка в Android обычно является общесистемной. Однако, похоже, что с Тирамису это изменится, когда появится новая опция «Язык приложения».

Эта функция позволяет пользователям Android выбирать язык для каждого приложения, если разработчики приложения позволяют это. Это означает, что многоязычные пользователи могут использовать английский, например, в качестве системного языка и немецкий для браузера и т.п.

Уведомления о включении

В последнее время уведомления стали немного выходить из-под контроля: каждое устанавливаемое вами приложение стремится вернуть вас к себе путем кучи ненужных уведомлений. В более новых версиях введена важность уведомлений.

Похоже, что в Android 13 будет функция разрешенного времени для отправки уведомлений. Это сделало бы уведомления очень похожими на iOS. Разрешение на использование местоположения и камеры уже являются дополнительными функциями на Android, и похоже, что то же самое может быть введено для уведомлений в следующем выпуске Android.

Расположение часов на экране блокировки

Наконец, в Android 13 может появиться новая возможность изменять макет экрана блокировки. Прямо сейчас экран блокировки Android 12 отображает часы в двухстрочном макете, когда нет никаких уведомлений, переключаясь при появлении уведомлений на однострочный макет.

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Новая настройка позволяет пользователям настраивать часы так, чтобы они всегда отображались одной строкой. Эта функция, по мнению разработчиков XDA, может появиться и в Android 12L.