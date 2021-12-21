Valve Software, компания, стоящая за популярной игровой платформой Steam и такими хитами, как Dota 2, Half-Life и Team Fortress, объявила о планах в 2018 году улучшить поддержку игр Windows для Linux.
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Steam Play, функция, которую Valve Software запустила в 2010 году для кроссплатформенной игры в Steam, будет использоваться для улучшения поддержки. Изначально разработанная для того, чтобы игроки могли играть в свои игры на всех платформах без необходимости покупать игры для каждой платформы, Valve Software включила в Steam Play модифицированную версию Wine под названием Proton.
Proton улучшил совместимость, и пользователи Linux в Steam получили доступ к большему количеству игр с использованием новой функции.
В 2020 году Майк опубликовал руководство, в котором описал, как Linux-геймеры могут играть в игры AAA, разработанные для Windows, на своих Linux-машинах с помощью Proton.
Независимая база данных ProtonDB отслеживает совместимость, используя отчеты пользователей. Совместимость значительно улучшилась за последние годы. На сайте подчеркивается совместимость с топ-10, топ-100 и топ-1000 игр в Steam.
75% из 1000 лучших игр сейчас работают на Linux, а для 100 лучших игр этот показатель еще выше - 80%. Только 10 лучших игр представлены недостаточно хорошо, так как, согласно базе данных, только 40% из них работают на Linux без каких-либо серьезных проблем.
Пользователи отправили на сайт более 150 000 отчетов по более чем 21 000 игр. По данным сайта, из этих 21000 игр более 17600 работают корректно.
Игры в базе данных ранжируются с использованием системы медалей. Игры с рейтингом Platinum и Gold работают безупречно, а игры со статусом Silver могут иметь незначительные проблемы. Бронзовые игры могут вылетать или иметь серьезные проблемы.
Игры со статусом Borked вообще не работают или в них невозможно играть, а игры для Linux - полная противоположность этому.
ProtonDB имеет функцию поиска, которую геймеры могут использовать, чтобы узнать, хорошо ли работают на Linux игры, которые им интересны. Показываются все игры, соответствующие поисковому запросу. Это означает, что вы можете искать всю серию игр, например King's Bounty, Final Fantasy или Civilization, и получать все указанные игры и их рейтинг совместимости.
Список совместимых игр все время увеличивается, хотя все еще есть игры, которые не работают в Linux. Очевидно, что за последние пару лет совместимость значительно улучшилась.