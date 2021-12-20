17-дюймовый ноутбук на Tiger Lake-H и RTX 3080 Max-Q

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Сегодня LG расширила ассортимент своих продуктов для игр линейки UltraGear, выпустив новую амбициозную серию ноутбуков. Новый игровой ноутбук описывается как «мощный исполнитель с серьезным изящным дизайном», и на этом раннем этапе он не полагается исключительно на самовосхваление: устройство получило награду CES 2022 Innovation Award.

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Первый игровой ноутбук LG будет называться LG UltraGear 17G90Q. Можно предположить, что это 17-дюймовый ноутбук (17), предназначенный для игр (G), но 90-й кажется номенклатурным тупиком, а суффикс Q не означает у него экран QHD - согласно спецификации 17-дюймовый IPS-экран имеет разрешение FHD 1920 x 1080.

Что касается экрана, то LG, безусловно, предлагает динамичные игры с указанным временем отклика 1 мс GtG и частотой обновления 300 Гц. Кроме того, воспроизведение цветовой гаммы составляет приличные 99% от sRGB, что достаточно впечатляет. К сожалению, спецификации LG не раскрывают никаких других подробностей об экране, поэтому нам, вероятно, придется дождаться CES, чтобы узнать больше.

Прежде чем задуматься о внутренних спецификациях, еще одна ключевая особенность новых ноутбуков LG UltraGear заключается в том, что они «разделяют ДНК с легкими ноутбуками LG Gram». Это означает, что эти игровые ноутбуки в алюминиевом корпусе выглядят гладкими и привлекательными, а также предлагают хорошие уровни портативности для их размеров экрана. Например, 17-дюймовый LG UltraGear 17G90Q имеет конкурентоспособную толщину 21,4 мм и весит менее 2,7 кг несмотря на то, что в нем установлена батарея емкостью 93 Втч.

Под капотом LG сделала ставку на проверенную и надежную комбинацию процессора Intel Tiger Lake-H 11-го поколения (так что в семействе может быть широкий выбор процессоров) и графического процессора Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q.

Проблемы с охлаждением

В настоящее время компания LG специализируется на тонких и легких ноутбуках, которые представлены линейкой Gram. Тем не менее игровой ноутбук – это совсем другой тип устройства, и, поскольку LG пытается поделиться здесь «ДНК» серии Gram, некоторые могут беспокоиться о снижении производительности игровых компонентов под нагрузкой из-за троттлинга.

Согласно пресс-релизу, LG позаботилась об охлаждении, так как «система охлаждения поддерживает нормальные температуры ноутбука, даже когда он работает на пределе возможностей». Если взглянуть на рынок ноутбуков, то можно встретить множество моделей, у которых имеются проблемы с системой охлаждения. Поэтому, возможно, лучше дождаться отзывов третьих лиц, прежде чем чувствовать себя слишком уверенно в отношении охлаждения.

LG также использует RTX 3080 Max-Q, который обычно настроен на нижний диапазон в 80-150 Вт. Это контрастирует с устройствами, подобными Alienware x17, которые ориентированы на аналогичный рынок, но имеют значительно более мощную систему охлаждения, чтобы справиться с графическим процессором RTX 3080, настроенным на 165 Вт.

Другие функции и характеристики

Покупатели смогут выбрать LG UltraGear 17G90Q с 16 или 32 ГБ памяти DDR4, используя два слота и до 1 ТБ M.2 PCIe SSD (2 слота предусмотрены).

Пользователи также оценят клавиатуру с подсветкой RGB с параметрами конфигурации для каждой клавиши, 3D-звук через стереодинамики, поддержку DTS: X Ultra, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, веб-камеру FHD с двумя микрофонами, ИК-камеру, а также Wi-Fi 6E и беспроводные сети Intel Killer.

Порты ввода-вывода включают USB 4 Gen 3 × 2 Type C (x1, USB PD-out и TBT4), USB 3.2 Gen 2 × 1 Type C (x1, USB PD-out и DP), USB 3.2 Gen 2 × 1 ( x2), аудио (4-полюсная гарнитура), HDMI, Ethernet RJ45, DC-In и устройство чтения карт памяти microSD / UFS.

LG предоставляет свое программное обеспечение UltraGear Studio, позволяющее пользователям отслеживать и настраивать такие статистические данные, как частота процессора, TDP и частота графического процессора, а также производительность памяти - в режиме реального времени.

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Вы можете узнать больше о ноутбуках Ultragear 17G90Q на выставке CES, начиная с 4 января 2022 года. Первые устройства станут доступны в США и Южной Корее в начале 2022 года, а за ними последуют и другие регионы. Будет особенно интересно узнать цены.