Цена за устройство - 589,90 евро

Португальский интернет-магазин электроники PCDiga случайно показал еще не анонсированный графический адаптер AMD Radeon RX 6600 (не XT) от Sapphire. Страницу с видеокартой уже удалили, однако этого хватило, чтобы VideoCardz смог сделать скриншоты, и сохранить изображения. Ожидаемая дата запуска - 13 октября.

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Radeon RX 6600 относится к семейству Pulse, поэтому имеет довольно скромный дизайн и систему охлаждения, состоящую из двух вентиляторов. Эта модель на даже меньше, чем вариант видеокарты XT PULSE от Sapphire, что делает ее самой маленькой картой RDNA2, которую компания выпустила до сих пор.

Хотя AMD Radeon RX 6600 должна быть более или менее дешевой, на сайте видеоадаптер продавался по цене 589,90 евро с НДС (около 560 евро без НДС). Учитывая, что Radeon RX 6600 XT продается в Европе по цене около 550 ~ 630 евро (535 ~ 614 долларов без налогов), цена кажется несколько завышенной.

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Официальная цена AMD Radeon RX 6600 XT составляет 379 долларов, однако реальная цена обычно значительно выше. Тем не менее ожидается, что официальная рекомендованная цена для простой версии будет ниже. Возможно, она будет конкурировать с Nvidia (по теоретической цене) 329 долларов RTX 3060.